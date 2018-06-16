天猫618微软Surface Pro/Laptop笔记本限时直降，花呗6期免息

6月16日，天猫618活动现已进入狂欢模式，海量商品迎来年中好价，其中微软中国官方旗舰店也针对数款产品推出了降价促销，而且活动中的Surface笔记本和Xbox游戏机均支持花呗6期免息，以旧换新还可享最高1000元额外补贴，6月16日至6月18日连续三天每日付款最高单加送小米扫地机。
参与此次活动的Surface Pro 和Surface Laptop产品均为i5处理器8G运存版，具体价格见下。
|商品名
|日常价
|活动价
|购买
|Surface Pro 256G
|9088
|8099
|点此
|Surface Pro 128G
|6988
|6388
|点此
|Surface Laptop 256G
|8788
|7988
|点此
|Surface Laptop 128G
|7688
|6988
|点此
与此同时，Xbox One X裸机仅需3599元（点此购买），Xbox One S 1TB版低至1799元（点此购买），两款设备以旧换新均可享最高200元额外补贴，并支持花呗6期免息。
另外，部分配件也在聚划算活动中迎来超值低价：
|商品名
|日常价
|活动价
|购买
|Xbox One精英游戏手柄
|1099
|899
|点此
|Xbox One冰雪白手柄
|429
|319
|点此
|Kinect体感器+适配器
|1467
|1199
|点此