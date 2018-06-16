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天猫618微软Surface Pro/Laptop笔记本限时直降，花呗6期免息

2018-6-16 1:13:16来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

6月16日，天猫618活动现已进入狂欢模式，海量商品迎来年中好价，其中微软中国官方旗舰店也针对数款产品推出了降价促销，而且活动中的Surface笔记本和Xbox游戏机均支持花呗6期免息以旧换新还可享最高1000元额外补贴，6月16日至6月18日连续三天每日付款最高单加送小米扫地机。

参与此次活动的Surface Pro 和Surface Laptop产品均为i5处理器8G运存版，具体价格见下。

商品名日常价活动价购买
Surface Pro 256G90888099点此
Surface Pro 128G69886388点此
Surface Laptop 256G87887988点此
Surface Laptop 128G76886988点此

与此同时，Xbox One X裸机仅需3599元（点此购买），Xbox One S 1TB版低至1799元（点此购买），两款设备以旧换新均可享最高200元额外补贴，并支持花呗6期免息。

另外，部分配件也在聚划算活动中迎来超值低价：

商品名日常价活动价购买
Xbox One精英游戏手柄1099899点此
Xbox One冰雪白手柄429319点此
Kinect体感器+适配器14671199点此
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关键词：618Surface LaptopSurface Pro

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