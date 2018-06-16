天猫618微软Surface Pro/Laptop笔记本限时直降，花呗6期免息

6月16日，天猫618活动现已进入狂欢模式，海量商品迎来年中好价，其中微软中国官方旗舰店也针对数款产品推出了降价促销，而且活动中的Surface笔记本和Xbox游戏机均支持花呗6期免息，以旧换新还可享最高1000元额外补贴，6月16日至6月18日连续三天每日付款最高单加送小米扫地机。

参与此次活动的Surface Pro 和Surface Laptop产品均为i5处理器8G运存版，具体价格见下。

商品名 日常价 活动价 购买 Surface Pro 256G 9088 8099 点此 Surface Pro 128G 6988 6388 点此 Surface Laptop 256G 8788 7988 点此 Surface Laptop 128G 7688 6988 点此

与此同时，Xbox One X裸机仅需3599元（点此购买），Xbox One S 1TB版低至1799元（点此购买），两款设备以旧换新均可享最高200元额外补贴，并支持花呗6期免息。

另外，部分配件也在聚划算活动中迎来超值低价：