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在路上，在家里，这几款Windows 10设备满足你各种姿势：满满生产力

2018-6-16 13:24:40来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

端午小长假已经来了，相信年轻的你已经在回家的路上或者是家里，但工作和娱乐还是可以做到两不误的。无论是乘坐高铁动车还是飞机，一款携带方便、性能强劲的Windows 10二合一设备是出行的最佳选择。我作为一名IT之家编辑，对此深有感触。Windows 10二合一设备通常带有支架，并且屏幕尺寸更加适中，可以轻松地放在高铁或飞机的小桌板上，工作和创作的空间也是游刃有余。

华硕Zenbook Flip S变形笔记本

华硕ZenBook Flip S是一款轻薄的变形笔记本，摆脱地点的束缚。支持360度翻转屏幕，转轴测试超过20000次，这款轻薄型变形笔记本可在笔记本电脑、平板电脑之间随意切换。

华硕ZenBook Flip S搭载英特尔酷睿i7处理器，16GB内存、1TB 的 PCIe Gen 3 SSD固态硬盘，性能强悍，配备了3840 x 2160 4K UHD 分辨率屏幕，工作和创作都有上佳的观感。华硕ZenBook Flip S还支持手写笔。

华硕ZenBook Flip S厚度为10.99mm，重量约1.1Kg，采用铝合金打造。无论是在路上还是家里，手感操作不会差。

华硕ZenBook Flip S 搭载了全尺寸的背光键盘，具有 1.0mm 的键程，让打字更舒适，更准确。支持多功能的USB-C接口，配备了39 瓦时锂聚合物电池，新增快速充电技术，可在49分钟内，使充电量达到60%。

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微软Surface Pro

微软Surface Pro也是一款Windows 10二合一笔记本，不过它的特色在于可以拆分Surface Pro主体平板和Type Cover键盘盖，因此在形式上更加灵活，同时还有不错的性能保证。Surface Pro搭载第七代英特尔酷睿处理器，可以处理几乎所有任务。全新Surface Pro配备高分辨率的12.3英寸 PixelSense显示屏，画面比例为3:2，重量仅为768 克，厚度为8.5 毫米，续航能力达到13.5 小时。Surface Pro还支持手写笔和Surface Dial在屏幕上交互操作。Surface Pro还拥有无极支架，配合键盘盖调整不同的姿势。

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怎么样？当前越来越多的Windows 10二合一设备在保持高颜值、轻薄的设计下，还保留了强劲的性能，满足你的工作和娱乐需求。形态灵活多变，就好像你的创意一样，不拘一格，无拘无束。

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关键词：Win10笔记本华硕微软

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