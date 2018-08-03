IT之家专享：Windows10家庭版299元（2.7折）、专业版399元（2.2折）

IT之家8月3日消息 ，IT之家App（即需要通过IT之家App客户端参与，点此下载）商城上新并提供专享优惠，Windows10家庭版299元（2.7折，微软官网原价1088元），点此购买；专业版399元（2.2折，微软官网原价1817元），点此购买。
|Win10版本
|官网原价
|专享价
|购买
|家庭版
|￥1088
|￥299
|点此
|专业版
|￥1817
|￥399
|点此
Windows10版本区别（授权、组件功能等）：点此下载
本次优惠属IT之家App商城独享价，下单后即会自动发货，同时支持随时在“IT之家App>金币商城>我的订单”随时查看券码信息，如遇未能获取成功等任何问题，稳住~均可联系IT之家小二（QQ：571696）寻求帮助。
友情提醒，因授权密钥的特殊性，售出后原则上不支持退换货，还请理解。更多活动说明见商品详情页。
活动内容：
• Windows10家庭版，299元，点此购买。
• Windows10专业版，399元，点此购买。
与此同时，IT之家Office专享活动进行中：
Office2016家庭和学生版永久授权168元（微软官网748元）、专业增强版468元；Office365订阅1年个人版298元（微软官网398元/年）、1年家庭版398元（微软官网498元/年）。
|Office版本
|官网原价
|专享价
|购买
|2016家庭学生版Win版
|￥748
|￥168
|点此
|2016家庭学生版Mac版
|￥748
|￥168
|点此
|2016专业增强版Win版
|￥4898
|￥468
|点此
|365订阅1年个人版
|￥398
|￥298
|点此
|365订阅1年家庭版
|￥498
|￥398
|点此
也就是说，现在只要168元，就可以获得1份Office2016永久授权（重装、更换电脑可重新激活）。
Office版本区别（授权、组件功能等）：
版本下载：Office2016家庭与学生版（Win版|Mac版）、专业增强版（Win版）。
活动内容：
• Office 2016 家庭学生版Windows版，168元，点此购买。
• Office 2016 家庭学生版Mac版，168元，点此购买。
• Office 2016 专业增强版Windows版，468元，点此购买。
• Office 365 订阅1年个人版，298元，点此购买。
• Office 365 订阅1年家庭版，398元，点此购买。