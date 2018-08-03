IT之家专享：Windows10家庭版299元（2.7折）、专业版399元（2.2折）

IT之家8月3日消息 ，IT之家App（即需要通过IT之家App客户端参与，点此下载）商城上新并提供专享优惠，Windows10家庭版299元（2.7折，微软官网原价1088元），点此购买；专业版399元（2.2折，微软官网原价1817元），点此购买。

Win10版本 官网原价 专享价 购买 家庭版 ￥1088 ￥299 点此 专业版 ￥1817 ￥399 点此

Windows10版本区别（授权、组件功能等）：点此下载

本次优惠属IT之家App商城独享价，下单后即会自动发货，同时支持随时在“IT之家App>金币商城>我的订单”随时查看券码信息，如遇未能获取成功等任何问题，稳住~均可联系IT之家小二（QQ：571696）寻求帮助。

友情提醒，因授权密钥的特殊性，售出后原则上不支持退换货，还请理解。更多活动说明见商品详情页。

活动内容：

• Windows10家庭版，299元，点此购买。

• Windows10专业版，399元，点此购买。

与此同时，IT之家Office专享活动进行中：

Office2016家庭和学生版永久授权168元（微软官网748元）、专业增强版468元；Office365订阅1年个人版298元（微软官网398元/年）、1年家庭版398元（微软官网498元/年）。

Office版本 官网原价 专享价 购买 2016家庭学生版Win版 ￥748 ￥168 点此 2016家庭学生版Mac版 ￥748 ￥168 点此 2016专业增强版Win版 ￥4898

￥468 点此 365订阅1年个人版 ￥398 ￥298 点此 365订阅1年家庭版 ￥498 ￥398 点此

也就是说，现在只要168元，就可以获得1份Office2016永久授权（重装、更换电脑可重新激活）。

Office版本区别（授权、组件功能等）：

版本下载：Office2016家庭与学生版（Win版|Mac版）、专业增强版（Win版）。

活动内容：

• Office 2016 家庭学生版Windows版，168元，点此购买。

• Office 2016 家庭学生版Mac版，168元，点此购买。

• Office 2016 专业增强版Windows版，468元，点此购买。

• Office 365 订阅1年个人版，298元，点此购买。

• Office 365 订阅1年家庭版，398元，点此购买。