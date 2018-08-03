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IT之家专享：Windows10家庭版299元（2.7折）、专业版399元（2.2折）

2018-8-3 22:10:51来源：IT之家作者：子非责编：子非评论：

IT之家8月3日消息 ，IT之家App（即需要通过IT之家App客户端参与，点此下载）商城上新并提供专享优惠，Windows10家庭版299元（2.7折，微软官网原价1088元），点此购买；专业版399元（2.2折，微软官网原价1817元），点此购买

Win10版本官网原价专享价购买
家庭版￥1088￥299点此
专业版￥1817￥399点此

Windows10版本区别（授权、组件功能等）：点此下载

本次优惠属IT之家App商城独享价，下单后即会自动发货，同时支持随时在“IT之家App>金币商城>我的订单”随时查看券码信息，如遇未能获取成功等任何问题，稳住~均可联系IT之家小二（QQ：571696）寻求帮助。

友情提醒，因授权密钥的特殊性，售出后原则上不支持退换货，还请理解。更多活动说明见商品详情页。

活动内容：

• Windows10家庭版，299元，点此购买

• Windows10专业版，399元，点此购买

与此同时，IT之家Office专享活动进行中

Office2016家庭和学生版永久授权168元（微软官网748元）、专业增强版468元；Office365订阅1年个人版298元（微软官网398元/年）、1年家庭版398元（微软官网498元/年）。

Office版本官网原价专享价购买
2016家庭学生版Win版￥748￥168点此
2016家庭学生版Mac版￥748￥168点此
2016专业增强版Win版￥4898
￥468点此
365订阅1年个人版￥398￥298点此
365订阅1年家庭版￥498￥398点此

也就是说，现在只要168元，就可以获得1份Office2016永久授权（重装、更换电脑可重新激活）。

Office版本区别（授权、组件功能等）：

版本下载：Office2016家庭与学生版（Win版|Mac版）、专业增强版（Win版）。

活动内容：

• Office 2016 家庭学生版Windows版，168元，点此购买

• Office 2016 家庭学生版Mac版，168元，点此购买

• Office 2016 专业增强版Windows版，468元，点此购买

• Office 365 订阅1年个人版，298元，点此购买

• Office 365 订阅1年家庭版，398元，点此购买

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