爱奇艺Windows 10 UWP版v4.71更新：跨越多个版本，大波升级内容

IT之家8月15日消息 近期，爱奇艺Win10 UWP版应用迎来更新，版本升级到v4.71，本次更新是v4.32以来推出的大更新，期间跨越了多个内测版本，含v4.40、v4.50、v4.60、v4.70、v4.71五个版本，带来了不少更新内容。比如播放视频时可以置顶（画中画模式）、片库页改版、手机版扫码登录、更好更快的下载体验等。

据悉，本次爱奇艺UWP版v4.71更新暂时仅限小范围用户推送。大多数人将停留在v4.32版本上。

爱奇艺for Windows是爱奇艺网站（www.iqiyi.com）专为Windows用户打造的一款免费、高清视频娱乐客户端。爱奇艺内容涵盖电影、电视剧、动漫、纪录片、综艺、娱乐等视频，持续快速更新内容；视频播放清晰流畅，采用现代设计（Modern Design），操作界面简单友好，真正为用户带来“悦享品质”的观映体验。

下面是商店更新内容：

【v4.71 新版本介绍：】

1、频道推荐页细节优化，更好的体验

2、解决了部分遗留的问题

2018/8/9

【v4.70 新版本介绍：】

1、电影、电视剧、动漫、综艺推荐页大改版，互联网最好最良心的视频推荐系统

2、推荐页大图大体验，可通过点击详情查看更多详细剧集内容

3、部分内容优化，解决了用户反馈较多的一些问题

2018/7/26

【v4.60 新版本介绍：】

1.下载页改版，更好的下载体验，更快的下载速度

2.片源角标更新，更方便您的选择

3.解决了部分遗留的问题和bug

2018/6/13

【v4.50】新版本介绍】

1、首页大改版，给您的视频选择带来最极致的体验

2、可以打开爱奇艺手机版进行扫码登录了！

3、qq登录也可进行扫码登录

2018/4/26

【v4.40】新版本介绍】

1.片库页大改版，大卡片极致体验

2.自动跳过片头片尾后会有一个提示提醒您

3.播放视频时可以置顶，边看视频边做事情两不误

2018/3/15

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