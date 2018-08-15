微软早早布局语音助手 “小娜”Cortana，却丧失先发优势

据《华尔街日报》北京时间8月15日报道，微软公司正采取措施重新调整数字语音助手“小娜”(Cortana)的发展策略。此前，微软把“小娜”束缚在PC平台，令这款语音助手陷入了挣扎。

“小娜”的名字取自Xbox系列游戏《光环》中的一个角色。当它在四年前推出时，仅限于Windows Phone系统。随着语音计算在智能音箱新时代突飞猛进，微软的这一策略成为了“小娜”的绊脚石。

在“小娜”推出7个月后，亚马逊公司发布了自主数字语音助手Alexa。但是，来自研究公司eMarketer的数据显示，亚马逊Echo及其姊妹设备在美国智能音箱市场的占有率已经达到三分之二。相比之下，内置“小娜”的设备份额太小，甚至无法进入eMarketer的统计表。

微软正努力把“小娜”转变成一个具有市场竞争力的竞争者。尽管语音计算还处于发展初期，但是规模要大于单纯的智能音箱市场。微软有机会引领计算行业的下一个重大飞跃。未来，人们将使用他们的语音，而不是鼠标和键盘。

摆脱PC限制

微软副总裁古卓伦(David Ku)表示，微软希望当人们不坐在电脑前时也能使用“小娜”。他拒绝详细置评，但表示其中一种方法能够让用户在汽车中使用“小娜”访问邮件。

在微软，负责重新调整“小娜”策略的高管是哈维尔·索尔特罗(Javier Soltero)。他在2014年通过微软的一笔收购交易加盟微软，并在微软内部主张新的发展策略。作为Outlook所在部门的高管，他推动微软让其电邮和日历应用顺利运行在苹果iOS和谷歌Android平台。

亚马逊在美国智能音箱市场占据领先

微软还希望通过与亚马逊的合作，提高“小娜”的使用率。这项合作为彼此的语音助手提供了所缺少的功能。例如，Alexa可以访问被广泛使用的微软Outlook日历应用。同时，“小娜”可以开拓使用亚马逊语音设备和Alexa家用自动化应用的庞大用户群。双方在5月份展示了如何进行整合，最快可能在本周推出这项服务。

目前为止，微软在Window设备以外扩大“小娜”使用范围的努力成效不大。去年，三星电子旗下音响部门Harman Kardon推出了内置“小娜”的语音音箱。知名市场研究公司Gartner分析师维尔纳·格尔茨(Werner Goertz)认为，这款设备“毫无前景”可言。

难于吸引开发者

微软不但要争取消费者，还得吸引开发者，面临“先有鸡还是先有蛋”的问题。对于一个很少人使用的平台，开发者质疑为其开发应用的价值。

“它不符合成本效益，”语音应用开发商Witlingo CEO艾哈迈德·布奇(Ahmed Bouzid)称。他的公司只开发了两款“小娜”应用，一款提供给投资者网站Motley Fool，另一款提供给一家律师事务所。

“小娜”也很难追赶Alexa。亚马逊称，Alexa拥有逾4万种技能，能够帮助用户完成任何事情，从叫Uber打车到预订达美乐披萨。相比之下，“小娜”的技能还不到300种。

在微软发布“小娜”两个月前，萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)成为了微软CEO。在4年半的任期内，他已经放弃了Windows为先的策略，加强云计算和生产力业务，并通过3月份的重组降低了Windows系统的重要性。但是，“小娜”策略依旧是一个纳德拉尚未解决的遗留问题。

微软称，大约有1.48亿人每月使用“小娜”。然而，许多人通过“小娜”搜索框提取存储在Outlook电邮、通讯录、日历应用、网络中的数据，而不是使用其语音识别功能。

微软对手正争相将语音助手扩大到智能音箱以外领域。亚马逊与福特汽车、宝马集团合作，将Alexa整合到汽车中。谷歌则与LG电子合作，把谷歌助理整合到后者的部分电器中。