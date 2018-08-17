Windows 10 19H1跳跃预览版18219更新内容大全

IT之家8月17日消息 今天微软面向跳跃预览用户推送了Windows 10 19H1 Build 18219系统更新，在该版本中，微软针对“讲述人”功能带来了大量更新，还有一般性的性能改进和Bug修复等。

Windows 10 (19H1)将是微软的下一个Windows重大版本更新，预计将在2019年3月份发布，目前已开启多个跳跃预览版测试。

下面是Windows 10 Build 18219 (19H1)更新内容：

讲述人改进

可靠性：在讲述人可靠性方面做出了改进。

扫描模式：在扫描模式下读取和导航已得到改进。在扫描模式中选择文本也得到了改进。在Edge中选择向前还有一些已知问题，但正在积极研究。

快速入门：重新启动QuickStart设置中的链接现在能够可靠地工作，并将从第一个欢迎页面启动。启动讲述人时，QuickStart也更加可靠地获得焦点，这意味着讲述者可以自动开始阅读它。

提供反馈：提供反馈的组合按键已更改。新按键是Narrator + Alt + F，这将在Standard和Legacy布局中同时工作。

注意：Legacy布局还允许你使用Narrator + E发送反馈。

移动下一个，移动上一个和视图更改：将“讲述人”视图更改为字符、单词、行或段落时，“读取当前项目”命令将更可靠地读取该特定视图类型的文本。

键盘命令更改：移动到文本开头的按键已更改为Narrator+ B（是Narrator+Control+ B），移动到文本结尾已更改为Narrator+ E（是Narrator+Control+ E）。

盲文：使用盲文显示器中的旁白键时，改进了盲文指令的使用。

PC的一般性改进和修复