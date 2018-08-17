Windows 10 19H1跳跃预览版18219更新内容大全

IT之家8月17日消息 今天微软面向跳跃预览用户推送了Windows 10 19H1 Build 18219系统更新，在该版本中，微软针对“讲述人”功能带来了大量更新，还有一般性的性能改进和Bug修复等。
Windows 10 (19H1)将是微软的下一个Windows重大版本更新，预计将在2019年3月份发布，目前已开启多个跳跃预览版测试。
下面是Windows 10 Build 18219 (19H1)更新内容：
讲述人改进
可靠性：在讲述人可靠性方面做出了改进。
扫描模式：在扫描模式下读取和导航已得到改进。在扫描模式中选择文本也得到了改进。在Edge中选择向前还有一些已知问题，但正在积极研究。
快速入门：重新启动QuickStart设置中的链接现在能够可靠地工作，并将从第一个欢迎页面启动。启动讲述人时，QuickStart也更加可靠地获得焦点，这意味着讲述者可以自动开始阅读它。
提供反馈：提供反馈的组合按键已更改。新按键是Narrator + Alt + F，这将在Standard和Legacy布局中同时工作。
注意：Legacy布局还允许你使用Narrator + E发送反馈。
移动下一个，移动上一个和视图更改：将“讲述人”视图更改为字符、单词、行或段落时，“读取当前项目”命令将更可靠地读取该特定视图类型的文本。
键盘命令更改：移动到文本开头的按键已更改为Narrator+ B（是Narrator+Control+ B），移动到文本结尾已更改为Narrator+ E（是Narrator+Control+ E）。
盲文：使用盲文显示器中的旁白键时，改进了盲文指令的使用。
PC的一般性改进和修复
修复了导致Notepad（记事本）“使用Bing搜索”功能搜索“10 10”而不是“10 + 10”的搜索查询。微软还解决了即重音字符会成为搜索结果中的问号的问题。
修复了如果从键盘输入0，Ctrl + 0重置记事本缩放级别将无法正常工作的问题。
修复了导致最小化的应用程序在任务视图中压缩了缩略图的问题。
修复了导致平板电脑模式中的应用顶部被剪裁（即缺少像素）的问题。
修复了一个问题，即如果你之前悬停在任何分组任务栏图标上以显示扩展的预览列表，任务栏将保持在全屏应用程序之上，但随后点击其他地方解除它的问题。
修复了Edge扩展窗格中的图标意外地靠近开关的问题。
修复了一旦PDF刷新后，微软Edge中的“在页面上查找”将停止为打开的PDF工作的问题。
修复了即基于Ctrl的键盘快捷键（如Ctrl + C，Ctrl + A）在微软Edge中打开PDF的可编辑字段中不起作用的问题。
解决了以下问题：如果将“讲述人”键设置为“仅插入”，则从盲文显示器发送“讲述人”命令现在应该按照设计运行，无论Caps Lock键是否是“讲述人”键映射的一部分。
解决了在讲述人的自动对话框中，其中对话的标题被多次说出的问题。
修复了讲述人在按下Alt +向下箭头之前不会读取组合框的问题。