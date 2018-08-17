华硕玩家国度ROG Strix Scar II GL704游戏本发布：17英寸屏幕装进15英寸机身

IT之家8月17日消息 华硕玩家国度在2018台北国际电脑展（COMPUTEX2018）上发布了一款强劲的游戏笔记本ROG Strix Scar II GL504，该机配备了英特尔第八代酷睿处理器、144Hz屏幕。现在，这一系列游戏本的17英寸版本也终于发布。

▲图为ROG Strix Scar II 15英寸款

ROG Strix Scar II GL704的整体硬件配置与GL504相差不大，最高配备英特尔6核心12线程的第八代酷睿i7-8750H处理器、32GB DDR4 2666MHz内存。GL704的显卡为英伟达GTX 1060，拥有6GB显存。

该机配备了17.3英寸屏幕，但得益于极为窄小的边框，其整体尺寸与15.6英寸款差别不大。这块分辨率为1080P，并提供了刷新率高达144Hz的版本。存储配置方面，这款设备配备了128/256/512 GB M.2 NVMe固态硬盘，并可选择5400转的1TB混合硬盘或1TB机械硬盘。

此外，该机键盘支持背光，键程约为1.8 mm，官方称其按压寿命为2000万次。

IT之家报道，ROG Strix Scar II GL704将于今年9月发售，届时该机价格也将得以公布。