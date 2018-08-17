内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10设备

华硕玩家国度ROG Strix Scar II GL704游戏本发布：17英寸屏幕装进15英寸机身

2018-8-17 14:13:03来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家8月17日消息 华硕玩家国度在2018台北国际电脑展（COMPUTEX2018）上发布了一款强劲的游戏笔记本ROG Strix Scar II GL504，该机配备了英特尔第八代酷睿处理器、144Hz屏幕。现在，这一系列游戏本的17英寸版本也终于发布。

▲图为ROG Strix Scar II 15英寸款

ROG Strix Scar II GL704的整体硬件配置与GL504相差不大，最高配备英特尔6核心12线程的第八代酷睿i7-8750H处理器、32GB DDR4 2666MHz内存。GL704的显卡为英伟达GTX 1060，拥有6GB显存。

该机配备了17.3英寸屏幕，但得益于极为窄小的边框，其整体尺寸与15.6英寸款差别不大。这块分辨率为1080P，并提供了刷新率高达144Hz的版本。存储配置方面，这款设备配备了128/256/512 GB M.2 NVMe固态硬盘，并可选择5400转的1TB混合硬盘或1TB机械硬盘。

此外，该机键盘支持背光，键程约为1.8 mm，官方称其按压寿命为2000万次。

IT之家报道，ROG Strix Scar II GL704将于今年9月发售，届时该机价格也将得以公布。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华硕玩家国度游戏本

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有