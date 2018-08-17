国行微软Surface Go评测：能否一机统天下？

从第一代Surface问世到今天，已经过去6年多的时间，微软一直在试图完善笔记本电脑和平板电脑的结合。从最初的Surface RT，到后来的Surface 2和3，微软试图让笔记本电脑变得像平板电脑一样便携，同时又能具备常规笔记本电脑的强劲性能。

今年7月份，微软推出了旗下首款定位入门的平板电脑——Surface Go。虽然隶属于Surface家族的一员，但是定价十分亲民。以目前国内发售的有两个版本来看，8GB+128GB版3988元，4GB+64GB版售2988元。不到3000元就能买到Surface电脑，这让许多用户怦然心动。

▲微软Surface Go

更有不少用户将Surface Go看作苹果2018款iPad的竞争对手，那么这款备受期待的Surface Go真的能一机打天下吗？新浪数码已经拿到了国行版Surface Go，下面为您带来上手体验。

设计延续了Surface 3

Surface Go其实并不是Surface第一款10英寸产品。第一代Surface拥有10.6英寸的屏幕，在2015年，微软发布了10.8英寸的Surface 3。

▲当年的Surface 3

在设计上，Surface Go可以说是三年前Surface 3的继承者，依旧是Surface家族银色的铝镁合金外壳，但是屏幕尺寸却只有10英寸，比以往的产品都要小。

▲重量只有522克

微软Surface Go的重量更让人惊讶，重522克（不含键盘），这样的重量足以让人误认为是一本笔记本。上一次我对电脑有同样的感觉还是在2016年联想发行YogaBook的时候。此外24.5cm x 17.5cm x 8.30mm的三围也足够苗条。

作为对比，教育版iPad三围是24cm x 16.cm x 7.5mm，重量为469克，Surface Go整机还是比教育版iPad要宽大一些，但在日常使用中这一点点差别几乎不会感觉到。

▲依然是铝镁合金材质

做工很好，镁合金材质手感，重量轻的夸张，这是拿到Surface Go的第一感受。

屏幕清晰，边框过大

Surface Go的屏幕分辨率为1800 x 1200，比例还是保持了Surface系列惯用的3：2，此外还有350尼特亮度，97%的SRGB色域、76%的Adobe RGB色域，217的PPI（单位像素密度）在这个价位段，这款屏幕表现的已经足够好，问题在于3：2的比例下观看视频时会产生较大的黑边。

▲屏幕边框黑边过大

实际体验来看，10.1英寸的屏幕虽然会显得有点小，但实际观感没有比12或13英寸的屏幕小太多，从显示效果来看，Surface Go的屏幕清晰明亮，基本令人满意。

当然，Surface Go品目还有一个让人无法忽视的硕大黑边，这使得Surface Go从发布之初就饱受诟病，同时也让整个机器看起来屏占比很低。

▲黑边让整个屏幕看起来非常拥挤

目前手机已经进入全面屏时代，笔记本窄边框也开始普及，甚至华为MateBook X Pro已经将屏占比做到了91%，回头再看Surface Go的屏幕边框，它让整个机身感觉非常拥挤，着实有种一夜回到解放前的感觉。

▲机身背部

当然，这与Surface Go的使用场景有关，好处在与平板模式使用下可以极大的减少误触情况的发生，可以在不直接触摸屏幕的情况下抓住Surface Go，还可以为摄像头和磁性键盘连接口腾出空间，看看隔壁的Apple iPad 9.7英寸版，Surface Go的边框也不是不能接受。

不过综合来看，硕大的屏幕边框还是与整体优质的机身设计显得格格不入。

机身边角更圆润

▲机身边缘采用了圆角设计

和Surface Pro相比，Surface Go边缘采用了角度更大的圆角。Surface Pro硬朗的棱角已经消失，取而代之的是更圆更柔和的边缘设计，这让Surface Go有了自己独特的标识。

▲圆角设计也算是Surface Go的独特标识

四周圆角设计让Surface Go握持起来更舒适。不是说以前的Surface产品不舒服，而是说这个小细节，让它更符合人体工程学。

▲延续了Surface Pro家族的支架设计

Surface的支架设计算是开创了二合一产品的先河，从最初的三段式开合，到如今的无极调节，除了放在膝盖上打字会有所晃动，几乎挑不出任何毛病。

接口新增Type C取消USB

Surface Go依旧延续了Surface Pro家族的支架设计，内置的铰链可以开合至165°，基本可以满足绝大多数场景下的使用。由于Surface Go机身重量太轻，我担心在打字过程中支架会不够稳定，实际这个担心是多余的，虽然重量很轻，但支架坚固性并没有打折，即使比较大力的敲击键盘，整个机身也不会丝毫的晃动。

▲经典的磁吸电源接口

接口方面保留了经典的磁吸电源接口，加入了Type C接口，支持microSD卡扩展。相比iPad来说有着更好的拓展性，不过遗憾地是没有常用的USB 3.0接口，这在日常使用中会造成极大的不便。如果能将磁吸电源接口改成Type C供电，增加一个USB 3.0无疑更加实用，毕竟Type C将是今后的发展趋势。

▲加入了实用的TYPE C接口

▲Surface Go配套的键盘盖

键盘最大的改进在于触控板

和Surface Pro一样，Surface Go有一个可选的键盘盖（有四种颜色）和Surface Pen。机身尺寸的减小意味着键盘也要缩小，但微软还是在更小的尺寸里尽力提供了全尺寸键盘，并且按键还带有一定的弧线设计，虽然键帽变小，但是实际体验来看手感跟Surface Pro的键盘相差无几，稍稍花费一点时间就能适应。

▲和Surface Pro键盘对比

▲按键带有一定的弧线设计

在Surface 3的Type Cover上触控板面积就非常小，难用程度可想而知，而Surface Go在更小的Type Cover上却提供了接近Surface Pro大小的玻璃触控板。与Surface 3相比，它的触感要好的太多，滑动顺畅定位准确，几乎可以让你放弃鼠标了。

▲触控板是亮点

近几年，苹果和三星也都试图在各自的平板电脑上，融入更多笔记本电脑的操作。但受限于iPad Pro键盘角度的固定性，在实际操作中，其键盘输入效果远远不如Surface Go的Type Cover。三星Galaxy Tab S4也只有一种角度，并且两款产品都不包括触控板。

不过Surface Go的键盘依然需要单独购买，售价是998元，几乎是机器价格的三分之一。

至于Surface Pen，虽然4096级的压感没有更进一步，但要知道当时在Surface 3上的Surface Pen只有256级压感。在Surface Go上可以体验到和高端产品同样的Surface Pen自然是一件乐事。需要特殊说明的是，Surface Pen也需要单独购买，售价728元。

▲适配器变得迷你

一同瘦身的还有Surface Go的适配器，由于功率只有24W，Surface Go适配器非常迷你，只有一个充电插头并且采用可拆卸的设计，不过遗憾的是之前的Surface Pro和Book适配器上都会有一个USB接口，日常用来充电非常方便，由于Surface Go适配器体积过小遗憾取消了。

性能满足简单文字处理

Surface Go搭载了Windows 10 S操作系统，目前为止Windows 10 S的应用商店生态并没有取得进步。好在可以免费切换到不受限制的Windows 10家庭版，所以我们的测试也都是在Windows 10家庭版下进行。

Surface Go采用了Intel Pentium Gold 4415Y处理器，国行版有两种分配置，8G内存和128 SSD以及4G内存和64G eMMC存储版本。

性能不够强大也是外界对于Surface Go质疑最多的地方。

▲CPU信息

先来说Intel Pentium Gold 4415Y这款处理器，这是在去年10月，在被AMD Ryzen打乱阵脚后，英特尔节奏有些乱，发布了第八代Coffee Lake-S后，又突然公布了“Pentium Gold奔腾金牌”家族处理器，4415Y正在其中。

大家都知道，现在酷睿处理器才是主流，实际在酷睿之前，“奔腾”才是英特尔的王牌选手，然而，当英特尔祭出酷睿品牌之后，奔腾就逐渐沦落到了入门级战场。所以这款处理器最大的特点是节能，性能上我们就不能期待过高了。

微软表示，这款处理器之所以被选中，是因为它在性能、电池寿命和热性能之间取得了平衡。

▲随便打开几个应用，处理器就会有很高的占有率。

实际使用中，在Chrome标签过多时会卡顿，并且CPU占用率高达74%，使用OneDrive或视频类网页甚至偶尔还会出现CPU占用100%。

▲跑分还不如Core m3

使用GeekBench 4跑分，单核2000左右，多核4000左右。比Surface Pro的Core m3-6Y30还差（2854/5930）还要差一些。甚至要弱于采用第七代Intel Core m3处理器的苹果12寸MacBook。

▲SSD测试，中规中矩

别忘了，新浪数码拿到的是国行最高配8G内存和128G固态硬盘版本，低配版还是采用eMMC存储版本，而它的存储性能将会比SSD版落后很多。此外低配版的4GB内存也是个问题。

在实际体验中，Surface Go并不是很快，但在日常使用中没有感觉到明显的拖慢问题。比如打开Edge，Word这些基础应用速度还可以接受，在运行多任务时卡顿非常明显。

也就是说，日常做些简单的办公比如文字处理或收发邮件，Surface Go完全可以胜任，至于游戏或者高负载的使用还是不用想了。毕竟这款产品的定位就是教育市场，主要面向学生群体，而不是游戏玩家或对多任务有需求的办公室专业人士。

相比SurfaceBook和Surface Pro，Surface Go续航并没有明显的优势，官方给出的时间是9小时续航，在实际测试中，在40%亮度，进行简单的Word文字处理1小时耗电约14%，由此估计轻度使用下可以达到7小时左右的续航，如果重度使用这个数字还会降低。

Surface Go和iPad Pro怎么选？

微软这次推出的Surface Go很明显也是冲着新版iPad和谷歌的Chrome book而来。今年3月，苹果发布了2588元的廉价版iPad。主要针对的是教育市场。并围绕教育主题在iOS下开发了多款学生学习专用App而谷歌的Chrome book在教育市场中也有着优异的表现。在目前平板电脑和笔记本市场萎靡的大环境下。三家巨头不约而同的把开拓业务的重心放在了教育市场，并纷纷推出适合学生的廉价版移动设备。

▲Surface Go和教育版iPad

和iPad系列偏重于娱乐相比，Surface Go主要的优势是它的笔记本和平板的二合一功能，配合office系列办公性能会更突出。如果单纯从平板设备的角度对比，Surface Go显然还不是iPad的有力竞争对手。Windows 10的平板电脑模式仍较为逊色，且微软还未能说服足够多的公司创建在平板电脑模式下运行良好的应用程序。

你如果在意流畅性喜欢用手机和平板上的App游戏和娱乐为主，买个iPad体验应该不错。但如果经常需要移动和用到office系列办公软件。Surface Go会更适合你。

总结：做工一流性能是短板

Surface Go是微软尝试重启当年Surface RT线的作品，尽管带来了一系列的改进，但Surface Go能否在市场立稳脚跟目前还是个未知数。从产品层面看，Surface Go可谓“麻雀虽小五脏俱全”，基本拥有了Surface Pro所能体验到的绝大部分功能。最大的问题在于，性能的短板太明显。Surface Go是成为经典，还是下一个Surface RT？还需要市场的检验。

Surface Go优缺点如下：

优点：

轻便、搭载Windows 10桌面系统

键盘和触控板手感不错

做工精致

缺点：