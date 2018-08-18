骁龙850性能测试未达预期，恐危及Windows 10 ARM笔记本

IT之家8月18日消息 在今年6月份，高通宣布推出了骁龙850芯片，该芯片是骁龙835的继任者，而且是专门为Windows 10 ARM笔记本打造，相比起骁龙845来说还要强一些。此前的骁龙835笔记本在性能上还有些捉襟见肘，高通承诺通过骁龙850来解决这个问题。

在宣布之初，与骁龙835相比，高通承诺骁龙850的CPU性能将提高30%，然后最初的跑分测试显示，骁龙850的性能提升并未达到预期。根据搭载骁龙850的LENOVO 81JL设备跑分，其单核基准测试得分为2263，多核心得分为6947。相比起搭载骁龙835的华硕NovaGo，骁龙850设备分别提升了23%和7.3%。

如果这是最终的结果，那么微软和高通在下一代Windows 10 ARM笔记本上面临的挑战依然很大，而且在设备正式发行后，其性能基准测试结果通常还会下降。

根据此前报道，搭载骁龙850处理器的Windows 10 ARM笔记本预计将在今年晚些时候上市，三星将推出首批设备。

此前高通官方介绍，骁龙850移动计算平台，其性能提高30%，电池续航提高20%，4G LTE速度提高20%。

骁龙850主要基于骁龙845移动平台，后者多用于Android旗舰手机。但是，骁龙850适用于Windows 10 PC。它包含相同的八个10nm Kryo 385核心，但它们的主频可高达2.96GHz，而不是2.8GHz。骁龙850还包括Adreno 630 GPU，可提供4K UHD视频播放，高达1080p/120fps的HEVC视频编码等等。

与骁龙845一样，骁龙850支持Snapdragon X20 4G LTE调制解调器，这意味着它支持高达1.2Gbps的下行链路速度。此前骁龙835中的Snapdragon X16支持1Gbps。高通公司表示，拥有10MHz许可频谱，90%的运营商就能够提供千兆LTE。

在Wi-Fi方面，骁龙850芯片组支持带有MU-MIMO的802.11ad协议，集成802.11ac 2x2，并且支持2.4GHz、5GHz和60GHz频段。骁龙850还包括Spectra 280图像信号处理器。奇怪的是，它只支持4K/30fps的视频录制，而骁龙845的Spectra 280支持4K/60fps视频录制。