Windows 10 RS5快速预览版17741更新内容大全

IT之家8月4日消息 今天早上，微软开始推送Windows 10 RS5快速预览版17741系统更新，在本次更新对“你的手机”应用进行了一些更新，本次更新还修复了一系列的Bug，提升稳定性等。

下面是Windows 10 RS5快速预览版17741的更新内容：

你的手机

为“你的应用”添加了新入口点，可以更方便快捷地从桌面进入应用。

常规改进和修复

更新了表情符号面板，现在支持最近添加的表情符号表情符号的搜索和工具提示。使用触摸键盘输入时，这些关键字也会填充文本预测。

修复了在最近的版本中，任务栏弹出窗口（网络，音量等）不显示亚克力背景的问题。

修复了从系统托盘图标退出某些应用程序后、下次启动时只会显示系统托盘图标的问题（而不是相应的打开应用程序窗口）。

修复了在最近的版本中，在Windows聚焦的 “喜欢你看到的内容吗”中选择“不喜欢”后切换图片耗时过长的问题。

将剪贴板历史记录（WIN + V）的图像大小限制从1MB更新为4MB，以适应在高DPI设备上拍摄的全屏截图潜在场景。

修复了一个问题，此问题导致你在打开小娜（Cortana）后、在开始搜索之前点击了“笔记本”图标时，窗口会被截断。

修复了通知中心打开时、讲述人不会读出收到的通知的问题。

修复了在按下WIN键之前，自动播放通知不出现的问题。

修正了收到手动解除一个弹出通知时后立即收到另一个通知时，用户只听到提示音但通知不出现的问题。

修复了在“设置”打开至“蓝牙和其他设备”页面时，最小化到任务栏后再次恢复应用时，“设置”崩溃的问题。

修复了最近版本中，第一次在日期和时间设置中手动选择日期时，设置恢复到1月1日的问题。

修复了从平板电脑模式切换到桌面模式时，Microsoft Store应用程序界面中的最小化/最大化按钮与内容重叠的问题。

修复了最近版本中，按下Alt + F4或“X”时，导致共享目标窗口（即从共享UI提示时选择的应用程序）不会关闭的问题。

修复了输入法无法在Microsoft Edge中将东亚字符键入表单的问题。