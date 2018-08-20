469元：微软Xbox One丛林武力手柄8月21日上市

IT之家8月20日消息 微软全新的Xbox丛林武力手柄将会在8月21日上市，这也是微软为数众多的手柄之中的又一款新品。

Xbox丛林武力手柄采用的是墨绿色的色调，微软官方将其称之为全新迷彩配色。其实这款丛林武力手柄基于Xbox One S的手柄打造，因此按键没有初代手柄来得硬，实际手感和Xbox One S的标配手柄是一样的。

微软Xbox丛林武力手柄拥有十分出色的震动反馈，使用手柄的振动板机键可通过指尖的震动反馈，让玩家能够逼真体验游戏中的每一次振动和撞击。同时和Xbox One S手柄相比，微软Xbox丛林武力手柄对于手柄的灵敏度以及方向键进行了大幅的增强。

同时微软Xbox丛林手柄也标配了3.5mm耳机接口以及扩展接口，能够让Xbox手柄和Xbox耳麦以及耳机相互连接，让玩家相互之间能够无障碍地进行沟通。

当然全新的微软Xbox丛林手柄支持的是自定义自定义按钮映射，玩家可根据自己的游戏习惯，通过Xbox Accessories应用程序重新定义对应按钮。不过除了微软Xbox丛林手柄之外，其他的手柄自然也拥有这项功能。

微软Xbox丛林手柄的主题更像是为军事爱好者所准备的，玩家使用Xbox丛林手柄游玩包括《战地1》、《泰坦陨落2》以及《绝地求生》这样的竞技类游戏，相信别有一番风味。

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