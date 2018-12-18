为了Z5s朱一龙定制版，联想操碎了心：为你送上线下店铺地址

IT之家12月18日消息 今天联想在北京总部召开发布会，在推出普通版Z5s的同时，还为喜欢粉丝带来了朱一龙定制版联想Z5s，售价1998元。注意，这款朱一龙定制版的联想Z5s可不是敞开卖的，官方表示该机全球限量4160台，明日在联想官方网站开启预售。

联想官方为了明日的朱一龙定制版Z5s的线上线下预订活动，可谓是操碎了心。据联想官方微博消息，联想为有需求的小伙伴“贴心”的准备了全国各大联想线下店铺地址，让你购机不迷路。

朱一龙定制版联想Z5s拥有定制版独家明星壁纸、专属明星视频、专属明星铃声及购机即送的专属礼包。除此之外，定制版的配置与普通版联想Z5s一样。

联想Z5s采用了一块6.3英寸的19.5:9的微孔全面屏，屏占比为92.6%。搭载骁龙710处理器，前置摄像头为1600万像素，后置摄像头采用变焦三摄；支持Game Turbo游戏加速引擎、120Hz高采样率和双立体声道扬声器，游戏效果更佳畅快。电池容量为3300mAh，搭载基于Android 9.0的ZUI10系统。

在价格方面，联想Z5s 4GB+64GB版售价1398元，6GB+64GB版售价1598元，6GB+128GB售价1898元。