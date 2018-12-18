联想常程暗示法拉利版Z5 Pro，网友：留给其它手机的超跑品牌不多了

IT之家12月18日消息 在今天的联想Z5s发布会上，联想宣布了Z5 Pro 855版手机，搭载高通骁龙855，旗下首款7nm工艺芯片，配置12GB大运存，选用红黑经典搭配，背壳采用渐变碳纤纹理。

不过，在发布会上，联想官方并没有透漏关于法拉利定制版新机的消息。发布会结束后，联想常程在微博晒出了一张后壳印有法拉利标志的联想新机，从后盖来看，这款新机应该就是今天发布的Z5 Pro 855版，不出意外，这将会是联想即将推出的超跑定制版新机。

目前，手机厂商与超跑汽车品牌合作似乎已经成为了一种潮流，华为Mate系列的保时捷版本、OPPO Find X兰博基尼版本、美图T9兰博基尼版本、一加6T的迈凯伦版本就是成功的案例——与超跑品牌的合作，在提高手机品牌知名度的同时，也提高了品牌溢价，对汽车厂商而言也是一种更有效的宣传方式，这是双赢的结果，何乐而不为。



此前就有消息称联想将推出法拉利定制版的联想新机，不过现在官方并没有明确表示的确存在这么一款联想“超跑”定制产品。不过常程的微博暗示，引起了诸多网友的好奇，有网友表示“留给其它手机的超跑品牌不多了”。

既然联想官方已经暗示的这么明显了，那我们就只需要等待这款“超跑”联想旗舰的到来就行。