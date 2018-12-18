搭载谷歌语音助手：Marshall两款智能音箱正式上架美国官网

IT之家12月18日消息 根据外媒Android Authority报道，在8月份就透露出消息的Marshall Acton II Voice和Stanmore II Voice蓝牙音箱正式上架Marshall美国官网，它们都内置了Google Assistant智能语音助手。

跟它们的前一代智能音箱相同，Marshall Acton II Voice和Stanmore II Voice这两款智能音箱都采用了黑色皮质和浅金色金属的搭配设计，这也是Marshall的产品特点，给人以一种低调奢华的感觉。它们的顶部的面板控制有模拟调整的功能，可以方便地调整各项设置，又带有一种复古的感觉。

这两款智能音箱都内置了一个用于低音的放大器和两个用于高频的放大器，而较大的stanmore II Voice比较小的Acton II Voice的声音更宏亮，但是声场并不宽。

当然最重要的还是它们搭载的Google Assistant智能助理，通过这个智能助理，你可以通过语音很方便地控制智能家居，或者询问天气，设置提醒等。

得益于智能音箱里面地远场麦克阵列，即使你还在放音乐，Marshall Acton II Voice和Stanmore II Voice也能无障碍地收到你的指令，并且，这两个智能音箱所内置的Chromercast都支持多房间音频。

售价299.99美元（约2068元）的Acton II Voice和399.99美元（约2758元）Stanmore II Voice已经在Marshall美国官网上架。