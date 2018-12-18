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Windows 10口袋电脑GPD MicroPC发布：Intel N4100处理器，端口一大堆

2018-12-18 21:16:14来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月18日消息 近期口袋电脑厂商GPD发布了GPD MicroPC Windows 10口袋笔记本，更专注于端口而非速度，旨在供IT专业人员使用，使他们能够轻松地在现场使用诊断硬件和应用程序，而无需携带繁重的笔记本电脑。

该设备具有大量的传统端口，包括VGA连接器，三个USB-A端口甚至全尺寸以太网插孔。它还具有HDMI、USB-C，用于充电和连接以及microSD卡扩展，甚至还有一个背光键盘。

在处理能力方面，该设备配备6英寸屏幕，采用英特尔“Gemini Lake”系列的Intel Celeron N4100四核心SoC，配备4 GB内存和128GB SSD存储。

微型PC配备手动风扇，具有3种设置（关闭、低速和高速），主要用于被动模式。它还有一个6200mAh的电池，设备重量440克。

下面是GPD MicroPC具体配置：

  • 英特尔N4100处理器

  • 4GB内存

  • 128GB SSD存储（可更换）

  • 3个USB Type A端口（全尺寸USB端口）

  • 1个USB Type-C端口（用于充电和数据）

  • 1个MicroSD插槽

  • 1千兆位RJ45端口

  • 1个HDMI端口（标准尺寸）

  • 1个串口

  • 键盘内置1个触控板（可供右手使用）

  • WiFi双频5GHz

  • 蓝牙

  • 具有PD（电源传输）和标准支持（5V充电器）的充电器，均有相同的USB Type-C端口（该设备将配备PD充电器）

  • 6200mAh电池（2 x 3200mAh）

  • 背光键盘

  • 右侧触摸板面板

  • 左侧鼠标按钮

  • 孔安装腕带

GPD计划在2月份为该设备举办一场Indiegogo众筹活动，届时将限量售出2000台。

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关键词：GPDWindows 10电脑

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