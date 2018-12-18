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5188元，艾利和 SR15 M.CHAT限量版音乐播放器预约开启

2018-12-18 21:25:36来源：IT之家作者：恒锦/实习责编：恒锦/实习评论：

IT之家12月18日消息 艾利和A&norma SR15作为发布了有一段时间的音乐播放器，广受发烧友的好评，这次街头艺术家Thoma Vuille携手艾利和，推出Astell&Kern x M.Chat 限量收藏版A&norma SR15，亮眼的银色机身与一脸坏笑的M.Chat同时出现在A&norma SR15上，为你在欣赏音乐之余，带来更多视觉乐趣。

SR15整体外观上依旧具有艾利和式风格，玻璃背板和调音旋钮都有保留，但在屏幕设计方面则比较激进，采用了左右不对称设计。SR15继续采用了双DAC解码芯片设计方案，使用了两颗Cirrus Logic CS43198 DAC芯片，采用四核CPU进行音频处理，可播放分辨率24bit/192kHz的歌曲，支持DSD64 MHz播放和DSD128 MHz转化为PCM播放，可连接USB做数字输出，配有3.5mm接口和2.5mm平衡接口。其他方面，用户界面与SP1000相同，配备3.3英寸480×800分辨率触摸屏，支持2.4GHz WIFI和V4.1版本蓝牙，内置128G内存，最高可支持400G TF卡外部扩展，电池容量为3150mAh，尺寸为99.7×57.5×16.1mm，重约154g。

京东新品预约价5188元，18日至21日预约，22日0点开始抢购。

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关键词：艾利和播放器

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