玩家：为什么有黑铁段位没有朽木段位？《英雄联盟》设计师：它不是金属

IT之家12月18日消息 据《英雄联盟》官方微博消息，近日，《英雄联盟》设计师针对新的排位系统回答了玩家的一些提问，我们来看一下吧。

问：为什么是黑铁分段而不是朽木分段？

答：在我们确定打算添加多少个分段之后，我们经过了一个非常周密的过程来决定它们的名称。

顶级分段相当直接——傲世宗师感觉像是超凡大师的自然延伸。另一方面，底部的分段有些麻烦，因为在其中我们有几个目标。首先，我们知道我们想在青铜之下增加一个分段，可以作为新手玩家的起点。第二，我们希望它是一种金属能够与其他的分段相匹配。第三，它的名字需要适合所有的语言。

朽木很形象，尤其是在西方，但并不是一个很好的选择。有些玩家可能会觉得朽木4很好笑，但很多其他的玩家——尤其是那些新玩家——可能还是会有被疏远的感觉，这不是我们想要的。另外它并不是一种金属，并在我们的一些地区引发了不好的反馈，所以我们决定选择一个稍微...中性一些的词。

在排除了朽木之后，我们把范围缩小到黄铜和黑铁之间。设计团队觉得这两个名称都能配得上玩家的一场竞技之旅，但在某些语言中对黄铜的翻译...好吧，并不那么理想。举例来说，在日语里，它的翻译听起来和“河童”是完全一样的，那可是一种看起来令人毛骨悚然的恶魔/小妖精；而在韩语中，它听起来和一个意思大概是“它在散发臭味”的词很很接近。反过来说，黑铁在所有语言中都很适合，所以我们最终选择了它。（回复设计师：Riot SapMagic，排位负责人）

问：感觉新帐号都被放到了中等的白银分段。感觉这使得白银分段当中水平有很大的差距。Riot会改动新加入排位赛的帐号在此系统中的位置分配方式吗？

答：会的，我们正在改动新帐号在排位赛中的位置分配方式。一直以来，我们是根据“平均玩家”水平来将玩家分配到其中的，因为不然的话，随着新帐号流入这个系统（其中很多都是小号），排位赛的意义就会慢慢偏离。我们正致力于在不造成这种偏离的情况下，检测玩家并将他们更快速地移动到与其水平相当的位置。这样我们可以让玩家从更简单的对局开始，能为新手玩家带来更好的体验；同时这也是我们在接下来的赛季能让新手玩家从黑铁4起步的原因。这些改善措施同时还能帮助我们降低小号在被分配到正确分段前所产生的附带损害，所以此举应该能够改善所有人的匹配质量。（回复设计师：Gortok，设计负责人）

问：新的定级赛和新的分段要来了，那么分段重置是如何进行的呢？硬重置还是软重置？

答：年初的分段重置将会稍有不同。由于季前赛对游戏所做的改动，赛季伊始感觉依然是个软重置的好机会。不过，我们希望更为透明地体现出你的分段是如何重置的。如果你在上赛季有分段，那么你在进行第一局临时定级游戏后所处的分段不会比上赛季的分段低5个小分段以上。最高的初始分段依然是铂金1，而现在你在第一局的临时定级分段后可以被放到铂金1，也就是说你有可能在定级赛尚未结束时就一波连胜打上钻石了。（回复设计师：Gortok，设计负责人）

问：处理排位挂机玩家的方式会有改变吗？这让另外4个还在游戏的玩家感觉糟透了。对挂机的玩家会不会有更多的处罚？修改队伍里其他人损失的胜点？对重开进行调整？

答：我们对此的处理必须非常谨慎，以避免为离开游戏带来什么不当诱因。否则我们可能最终会带来更多弊大于利的易被利用的漏洞。举个例子，你可以想象到某种情况下你队伍里可能有人会试图激怒你退出游戏，如果他们觉得这样可以让他们挽回胜点损失的话。

我们希望确保在游戏中不争取胜利会有深远的影响。尤其是对于位置排位来说，我们有一个能够追踪你在某一位置上多局游戏表现的系统。如果你在失败的游戏中表现很差，挂机或者坑人，那么接下来当你输掉游戏时，你的其他位置将会损失更多的胜点。暂离检测系统依然会生效，所以胜点和暂离检测的处罚结合在一起应该会比现在更加有效。（回复设计师：Gortok，设计负责人）