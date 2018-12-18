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蔚来ES8撞毁事故后续回应：灯柱碰撞接触面积小造成前舱溃缩

2018-12-18 23:04:20来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月18日消息 近日，有蔚来ES8车主因驾驶不慎开上路基后、车头正面撞击路灯柱，幸运的是，在本次事故中，驾驶员及车上另一名乘员未受任何伤害。图片中显示，一辆ES8撞在了路灯柱上，前脸几乎全毁，但引人注意的是，车内的安全气囊并未弹开。

今晚晚上蔚来官方发布了《关于12月16日ES8在广州发生碰撞事故的后续说明》，表示车辆撞击前已处于制动减速状态，碰撞当时车速是20.7公里/时；碰撞位置位于车辆前方正中，所撞物体为圆形柱体，碰撞接触面积较小。碰撞造成了前舱部分溃缩，而前纵梁、前副车架、乘员舱等均未受损。事故后，气囊控制器符合规范；此次碰撞未达到碰撞记录器的记录阀值，因此控制器不发出点火指令，安全气囊未起爆。

下面是具体说明：

12月16日中午时分，一位ES8车主于广州海珠区行驶过程中，因驾驶不慎开上路基后、车头正面撞击路灯柱。驾驶员及车上另一名乘员系上了安全带，未受任何伤害。

蔚来与ACM（安全气囊控制模块）供应商博世公司技术人员于事发后迅速赶到广州，对车辆做了详细检查，结果已于12月18日中午完成，关键信息如下：

1. 根据行车电脑记录显示，车辆撞击前已处于制动减速状态；

2. 根据主驾座椅传感器的数值变化判断，碰撞时间约为12月16日11：46：09，当时车速是20.7公里/时；

3. 碰撞位置位于车辆前方正中，所撞物体为圆形柱体，碰撞接触面积较小。碰撞造成了前舱部分溃缩，而前纵梁、前副车架、乘员舱等均未受损（如图所示）；

4. 博世公司出具的正式调查报告指出，事故后，气囊控制器符合规范；此次碰撞未达到碰撞记录器的记录阀值，因此控制器不发出点火指令，安全气囊未起爆。

我们注意到围绕本次事故，有不少讨论和猜测。

所以我们在此公布详细的调查结果，并附上多角度的事故车辆照片，请大家自己判断。

点此链接查看全部内容。

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关键词：蔚来ES8蔚来汽车

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