蔚来ES8撞毁事故后续回应：灯柱碰撞接触面积小造成前舱溃缩

IT之家12月18日消息 近日，有蔚来ES8车主因驾驶不慎开上路基后、车头正面撞击路灯柱，幸运的是，在本次事故中，驾驶员及车上另一名乘员未受任何伤害。图片中显示，一辆ES8撞在了路灯柱上，前脸几乎全毁，但引人注意的是，车内的安全气囊并未弹开。

今晚晚上蔚来官方发布了《关于12月16日ES8在广州发生碰撞事故的后续说明》，表示车辆撞击前已处于制动减速状态，碰撞当时车速是20.7公里/时；碰撞位置位于车辆前方正中，所撞物体为圆形柱体，碰撞接触面积较小。碰撞造成了前舱部分溃缩，而前纵梁、前副车架、乘员舱等均未受损。事故后，气囊控制器符合规范；此次碰撞未达到碰撞记录器的记录阀值，因此控制器不发出点火指令，安全气囊未起爆。

下面是具体说明：