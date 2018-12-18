技嘉发布Aorus RGB 16GB套条：3200MHz

IT之家12月18日消息 根据外媒的报道，技嘉发布Aorus RGB 16GB套条，它是由两个8GB的内存条组成的16GB的双通道套件，每个都有一个2毫米厚的铝制散热器，上面装有丙烯酸扩散器，支持五个可寻址RGB LED灯。该内存条频率3200MHz，时序是16-18-18-38，电压为1.35V。

目前，DDR5内存条也“正在路上”。根据AnandTech的报道，今年早些时候，Cadence和美光进行了业界首次公开演示下一代DDR5内存。在本月早些时候的台积电活动中，两家公司提供了有关新内存技术开发的一些更新。看来，规格还没有在JEDEC最终确定，但美光仍然预计将在2019年末开始生产DDR5内存芯片。

正如5月份所述，DDR5 SDRAM的主要特性是芯片容量，而不仅仅是更高的性能和更低的功耗。DDR5预计将带来4266至6400 MT / s的I / O速度，电源电压降至1.1 V，允许的波动范围为3％（即±0.033V）。每个模块使用两个独立的32/40位通道（不使用/或使用ECC）。此外，DDR5将具有改进的命令总线效率（因为通道将具有其自己的7位地址（添加）/命令（Cmd）总线），更好的刷新方案以及增加的存储体组以获得额外的性能。