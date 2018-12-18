微软待办事项To-Do迎来年度重要功能：贪睡5分钟、10分钟...

IT之家12月18日消息 在2017年4月份，用户建议网站Uservoice上希望微软待办事项To-Do加入贪睡功能，可以分为10分钟、1小时等快速设置，现在微软To-Do终于迎来了这项更新，而且设置更加细致。

微软称之为自定义贪睡选项，虽然它提供了更多的贪睡时间选择，但还没有没有办法自由设置你自己的贪睡。

Microsoft To-Do是一个轻量和智能的待办清单去帮助您更轻松地计划每一天。无论是工作计划，个人生活或家庭学习，To-Do的“我的一天”和智能“建议”功能让你能每天更专注地完成最重要的事情。To-Do支持iPhone、安卓、Windows 10和网页间无缝同步，让你随时随地访问所有待办事项。

安卓1.45.98版本更新内容：

[改进]自定义贪睡选项

[修复]辅助功能：当首次打开选择器时，可以不添加截止日期

[修复]当选择提醒并且没有截止日期时，请将截止日期设置为提醒日

iOS应用今天也已更新至1.46版，其中包含以下更新内容：

修复了当你创建任务时，按钮会跳动的问题。

修复了一些其他小问题，也希望会喜欢计划任务，重要任务列表。

Microsoft To-Do下载：iOS版||安卓版||Windows 10版。