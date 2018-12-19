奥迪无人驾驶汽车预计2021年上路

北京时间12月19日上午消息，据美国科技媒体The Verge报道，在所有豪华车品牌中，奥迪在部署半自动驾驶技术的过程中一直都最为激进。现在，这家德国汽车公司又透露了全自动驾驶汽车开发计划，以及其中一个将在2021年帮助其无人驾驶汽车上路的合作伙伴。

作为大众集团旗下的豪华车品牌，奥迪最近承诺在2023年底之前花费160亿美元开发电动和无人驾驶技术。其中很多工作都将通过奥迪全资子公司Autonomous Intelligent Driving（AID）开展。

AID创办于一年半以前，目前约有150名员工，总部位于慕尼黑，大约有12辆无人驾驶测试车在公共道路上运行。多数测试车都是大众高尔夫掀背车，这也表明AID成为大众集团旗下各大品牌的重要城市自动驾驶技术供应商。

AID CTO亚历山大·哈格（Alexandre Haag）表示，AID对奥迪的意义跟Cruise对通用汽车的意义以及Argo对福特的意义相同。不同的是，奥迪并没有对外收购，而是从头组建了自己的无人驾驶团队。

“我们的目标是开发4级无人驾驶汽车。”哈格说，“第一个应用是无人驾驶出租车，但从长期来看，也将为私家车、卡车、巴士和外卖等领域提供无人驾驶汽车。”

按照汽车工程师学会的定义，4级无人驾驶指的是可以在专门设计的区域内从头到尾实现全自动驾驶的汽车。

与多数无人驾驶汽车项目相同，奥迪的这个部门也使用软件和深度学习方法来处理所有的传感器数据。不过，奥迪在这方面的进度仍然落后于其他企业。Alphabet旗下的Waymo刚刚在有限范围内推出了无人驾驶出租车服务。通用汽车也宣布将于2019年在旧金山推出自己的无人驾驶专车服务。奥迪则计划在2021年大规模部署无人驾驶出租车，与福特的目标一致。

哈格很看好Waymo，但他认为Cruise略微有些炒作成分。他认为该公司拥有优秀的团队和发展路径，但2019年就推出相关服务的范围肯定很小，甚至可能是专用车道，路程也很短。

此外，哈格也承认部署全自动无人驾驶汽车面临的挑战，这也是所有车企面临的挑战。他表示，让汽车看见并准确识别周围的物体非常困难，想要预测这些物体的动向更是难上艰难。

他表示，要实现90%的“感知”很容易，但要达到95%就开始变难，但还要继续提升，需要无限接近100%。每接近一点，难度都会增加10倍。如果达到95%，其实也只是看到了冰山一角。

为了提升自己的项目，奥迪引入了一些新的供应商，帮助其应对感知和预测方面的挑战。本周二，AID宣布将与Luminar展开合作，这是一家位于加州帕罗奥尔托的创业公司，专门为无人驾驶汽车生产LIDAR传感器和感知软件。Luminar还为沃尔沃和丰田研究院供应组件，也跟其他车企存在合作关系。

哈格表示，他对Luminar的LIDAR感知范围和点云密度很满意。“如果拥有强大的传感器，就能简化感知任务的难度。”他说，“这就是Luminar的作用。”AID的汽车将使用Luminar的传感器完成远距离感知和探测任务，近距离任务则由Velodyne生产的LIDAR来完成。

Luminar已经与奥迪展开了一年多的合作，但直到现在才获准对外披露。该公司CEO奥斯汀·罗素（Austin Russell）表示，作为刚进入无人驾驶汽车领域不久的企业，AID比十年前就开展这项业务的公司更为灵活，不必受到软件代码和传感器类型的制约。