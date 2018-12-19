价格更香了！魅族16系列官方宣布降价：最高300元

IT之家12月19日消息 刚刚，魅族科技官方宣布，12月20日0点起魅族16系列最高直降300元。其中魅族16th售价2498元起、魅族16th Plus售价2998元起、魅族16 X售价1798元。

魅族16系列最早发布于今年8月份，魅族16th系列机型搭载了骁龙845处理器，6GB/8GB内存，屏幕为6.0英寸/6.5英寸，采用了非刘海全面屏，配置屏下指纹，屏占比达91.18%，机身薄7.3mm。

配置方面，魅族16th系列搭载骁龙845移动平台，最高配备8GB LPDDR4X，存储最高配备256GB UFS 2.1。连接方面支持蓝牙5.0、高通aptX、索尼LDAC CD级无线音质，并有立体声双扬声器，保留3.5mm耳机孔。电池容量3010mAh，并支持快充，30分钟可充入67％。

拍照方面，魅族16th系列采用了全球最小的前置2000W像素摄像头，与虹软合作的第五代AI美颜，支持单摄虚化、自动HDR，AI场景识别。主相机搭载与魅族15一样的索尼IMX380 1200万像素主摄(广角/F1.8/1.55微米)、索尼IMX350 2000万像素副摄(长焦/F2.6)的组合。

魅族16 X是魅族轻奢手机代表作之一，发布于今年9月份，定位和售价比魅族16略低，标配骁龙710和6GB内存，是一台定价于2000元级的手机。

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