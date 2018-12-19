跌破3万，VERTU ASTER P商务手机年终新低

IT之家12月19日消息 VERTU ASTER P今年10月上市，售价35800元，现已开启年终大促，直降至29800元。现货供应，数量有限：点此购买。

ASTER P巴洛克系列拥有墨玉黑、焦糖棕、曙光橙、绅士蓝四种颜色小牛皮材质机身，背部采用鸥翼式后盖设计，其融合了经典跑车鸥翼门设计的钛合金SIM卡盖板，是经过150道工序手工打磨，屏幕是采用一块130克拉的蓝宝石水晶的玻璃制成，手机壳是由5级钛合金制成，而外表使用欧洲小牛皮包裹。ASTER P 依然配有专属信息加密技术和7x24小时1对1私人管家。

配置方面，ASTER P 采用4.97英寸AMOLED 1080P显示屏，搭载了高通骁龙660八核处理器，配备6GB+128GB的内存+储存搭配，前置200万像素+后置1200万像素的摄像头组合，电池容量为3200mAh，并支持QC3.0快充技术。

另外该系列特邀知名交响乐作曲家为其谱写VERTU专属铃声，由全球顶级的伦敦交响乐团倾力演绎。机身方面ASTER P系列可提供上千种不同风格的外观方案定制，包括定制镌刻、小牛皮蜥蜴皮鳄鱼皮鸵鸟皮等珍稀皮革材料、40种不同颜色以及多种贵金属边框、珠宝镶嵌等。

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