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荣耀V20支持AI双频GPS，12月26日发布

2018-12-19 10:59:36来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月19日消息 今天荣耀官方再次预热新机荣耀V20，称该机支持AI双频GPS，可精准定位。

双频GPS是什么意思呢？今年5月小米发布了新一代小米8旗舰手机，该机是全球首款支持双频GPS的手机，GPS按接收机的载波频率分类，可以分为单频接收机和双频接收机2种。双频接收机可以同时接收L1，L5两种载波信号，可以更好的解决 GPS定位上的偏差，简单来说，就是定位可以更为精准。

而荣耀V20在双频的基础上又增加了“AI”特性，具体有什么提升还不得而知，期待官方公布。

昨天官方还公布了荣耀V20的电池容量——4000mAh，另外，根据官方给出的信息，荣耀V20共搭载了三项“黑科技”，包括4800万AI超清摄影技术、Link Turbo、魅眼全视屏。其中Link Turbo是一项通信技术，能够让用户得以在真实应用场景中通过“Wi-Fi和蜂窝网络”两路链接同时收发数据，并行加速的全网络聚合技术。

其它方面，荣耀V20将是首个搭载索尼的高端摄像头IMX586的手机，支持4800万超高像素，1/2.0英寸超大传感器尺寸、像素四合一滤色器，以及4倍硬件HDR等。荣耀V20还搭载麒麟980芯片，支持22.5W快速充电，运行基于Android9 Pie的EMUI 9。

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关键词：荣耀V20荣耀

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