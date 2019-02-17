卸磨杀驴，动视暴雪裁员又回购股份尽显商人本性

IT之家2月17日消息 在上周动视暴雪的财报后，他们先是高兴地宣布利润丰厚，然后又遗憾地宣布裁员。一切都在清楚地告诉所有人：没错，我们就是为了讨好投资者，我们不管员工前景，也不管玩家的看法。

动视暴雪此前宣布了2018年业绩破纪录，但他们随后表示由于暴雪作品表现平平，另外很久没有新作推出，2019年业绩将遇挫。除了增加核心品牌的开发人数外，动视暴雪在过去已经裁员800人，同时还将回购15亿美元股份。这一系列举措让动视暴雪股价上涨5.5%。

有媒体评论称，动视暴雪此举完全是在讨好投资者，不顾员工和玩家的感受，这些操作让我们看到，动视暴雪已经不是一家简单的游戏公司，商人本性毕露无疑。



电子游戏行业中，玩家往往对开发商的一系列操作表示反感，比如拆分DLC、开箱氪金、游戏Bug、网络延迟等问题，这让玩家感到很不自在，如果不是游戏公司的商业决定，游戏本可以更好玩。但游戏毕竟是娱乐媒体，谁没了游戏都能活，玩家也可以选择玩别家游戏。动视暴雪的一系列操作，让我们看到这家游戏公司越来越背离它的本质。

品牌僵化、业绩预期下滑、员工战栗不安等等问题都是动视暴雪现在要解决的，单单让股东高兴、股价不崩也是暂时性的，而动视暴雪的这些“眼花缭乱”的操作，未来也不一定管用了。