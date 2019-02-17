科幻片《流浪地球》36.55亿元内地票房排第二：超越《红海行动》，仅次于《战狼2》

IT之家2月17日消息 今天凌晨0点01分，@电影流浪地球 官方微博宣布，《流浪地球》国内票房已经破36亿元，而根据最新猫眼专业版数据，《流浪地球》国内票房已经达到了36.55亿元。这部在大年初一（2月5日）上映的国产科幻电影取得了令人瞩目的票房成绩，势头依然迅猛。

IT之家发现，截至到2月17日，《流浪地球》国内票房已经超过了去年2月16日上映的《红海行动》（票房36.5亿元），成为内地票房榜上的第二名。而内地票房榜第一名仍然是《战狼2》（2017年7月27日上映，票房56.8亿元），并且还有不小的差距。根据猫眼数据预测，《流浪地球》的最终票房会达到47.62亿元。

▲猫眼数据截至2月16日

《流浪地球》讲述了这样一个故事：近未来，科学家们发现太阳急速衰老膨胀，五百年内包括地球在内的整个太阳系都将被太阳所吞没。为了拯救地球，人类提出一个名为“流浪地球”的大胆计划，即倾全球之力在地球表面建造上万座发动机和转向发动机，推动地球离开太阳系，用2500年的时间奔往另外一个栖息之地。

中国航天员刘培强在儿子刘启四岁那年前往国际空间站，和国际同侪肩负起领航者的重任。转眼刘启长大，他带着妹妹朵朵偷偷跑到地表，偷开外公韩子昂的运输车，结果不仅遭到逮捕，还遭遇了全球发动机停摆的事件。为了修好发动机，阻止地球坠入木星，全球开始展开饱和式营救，连刘启他们的车也被强征加入。在与时间赛跑的过程中，无数的人前仆后继，奋不顾身，只为延续百代子孙生存的希望……

目前流浪地球在豆瓣的评分稳定在7.9分，好于86%的科幻片，好于88%的灾难片。

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