雷军：小米9肯定比小米8贵不少

IT之家2月17日消息 今日午间，@雷军 在微博坦露了有关小米9定价的“心声”。

雷军表示，小米旗舰机一定要去掉性价比的束缚，专心做最好的产品。这次为了做好小米9，我们不惜代价。比如小米9三摄，堆了太多料，全部是6P镜头、全部是闭环马达。还有，小米9所有版本采用第五代屏幕指纹等等。

最后雷军强调，小米9的制造和研发成本，绝对不便宜，小米9肯定比小米8贵不少。

今日早些时候，雷军公布了小米9的屏下指纹技术，称其非常接近电容指纹的解锁速度和体验，并表示综合成本至少贵了150元，并科普了一下小米9的屏下指纹识别技术。

2月15日晚间，雷军放出了小米9的跑分——387851分。雷军表示，骁龙855是800系列近年来最大幅度的一次升级，不仅是最新的7nm工艺制程，CPU更是拥有“超级大核”，主频高达2.84GHz，单核性能跃升45%。

目前，雷军已经在微博公布了小米9的两个配色——全息幻彩紫和全息幻彩蓝；同时小米9探索版官方图也被曝光了出来。

综合目前的消息来看，小米9系列采用了最新的7nm高通855处理器，三星AMOLED全面屏，内置屏幕指纹，电池3500mAh，支持27W快速充电。售价方面，据可靠消息源称，小米9标准版售价3499元起，而透明探索版则将4999元起跳。