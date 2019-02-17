斯巴鲁宣布BRZ跑车强势回归中国：“切2挡7300转干它”

IT之家2月17日消息 2月15日，斯巴鲁中国官方宣布，SUBARU BRZ强势回归中国市场。IT之家了解到，BRZ计划将于3月上市，并已开始接受预定。

据悉，这款回归中国的BRZ在国内称之为2020款（海外中规2019款），相比旧款新加入了胎压监测、升级到了采埃孚旗下SACHS品牌减振器，操控性能进一步提升。动力方面没有变化，继续采用2.0L水平对置四缸发动机，最大功率为147kW（200PS），峰值扭矩205N·m。

BRZ是斯巴鲁的一款经典双门跑车，和丰田86是姊妹车型，这两款平民跑车由斯巴鲁和丰田共同研发，于2012年正式发布。

售价30万左右、双门、前置后驱、2.0L自然吸气发动机、拥有巨大的改装潜力的BRZ在国内被不少网友所推崇。

比如那一句经典的：

切2挡，7300转，干它！

斯巴鲁作为小众品牌，拥有着众多忠实粉丝，和日系另一个品牌马自达一样，“喜欢的人爱的要命，不了解的人没有丝毫兴趣”。

在2017年的时候，随着CAFC《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的实施，斯巴鲁不得不在国内停止进口BRZ。不少人认为这款亲民跑车将告别中国市场，不过好在斯巴鲁森林人插混车型的到来拉低了斯巴鲁在国内的平均油耗，这或许也是BRZ能回归中国市场的主要原因。

但需要注意的是，新款的BRZ目前只符合国V排放标准，随着国VI的时代马上到来，BRZ仍面临着较大的销售压力。