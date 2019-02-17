谁还不是个宝宝：研究表明4秒一个来回的横向晃动能促进睡眠

IT之家2月17日消息 日前，瑞士的一项研究表明，人在受到4秒一个来回的横向晃动能有效促进睡眠。该研究成果已经被发表在《Current Biology》这一杂志中。

根据介绍，4秒（0.25Hz）一个来回的横向晃动对睡眠的有促进作用，这种睡眠方式睡眠质量更高，更不容易被惊醒，甚至还能增强记忆。在针对小鼠的实验中，研究人员发现，晃动对睡眠的作用依赖于耳朵的前庭中感受直线运动的耳石。这也是为什么小孩晃着就能很快睡觉。

相对于小孩，大人想要体验到这种有节奏的晃动入睡就需要一个更大的“摇篮”，研究人员发现，白天45分钟的小睡，以0.25Hz的频率横向晃动，可以缩短成年人睡眠潜伏期，增加非快速眼动睡眠时间，睡得更香，还能增强睡眠纺锤波，睡得更安稳。

研究人员进一步研究了摇晃对夜间睡眠的影响，他们招募了18健康且没有睡眠障碍的青年人，平均年龄在23.4岁，其中有8名男性和10名女性。研究人员让他们现在实验用床上睡一晚，适应实验中的睡眠环境，随后在两个测试夜晚，分别让床静止或以0.25Hz频率横向晃动（最大位移为10.5厘米），并记录多组数据。

数据发现，参与实验的人员整体睡眠质量有所改善，其中，浅睡眠的两个阶段明显缩短，同时深睡眠阶段得到有效的提升。也就是说，在规律的横向晃动下，有利于人的入睡，同时也能提高睡眠质量。另外，记忆力相关数据也印证有规律的横向晃动能对人的记忆力有促进作用。

