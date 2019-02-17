微软Windows 10应用商店现多款恶意应用，已有上千人中招

IT之家2月17日消息 据外媒报道，日前赛门铁克在微软Windows 10应用商店中发现了八款应用，这些应用在用户不知情的情况下消耗计算机硬件资源进行门罗币挖掘。

这些应用基本上都在2018年4月至12月发布，但大多数在去年年底上线。其中，一部分应用评论超过2000条，这意味着可能已经有很多设备被感染。根据赛门铁克的描述，这些应用伪装成上网代理、视频下载器、优化教程等内容。



商店介绍页的信息显示，这些应用均由第三方开发人员开发，但实际上，这几款应用背后的开发人员或者团体都是一个。用户一旦安装这些应用后，计算机就会下载一个专门用于挖掘门罗币的JS库，用户电脑的CPU使用率会异常飙升，另外电脑使用也会非常卡顿。由于这些应用全都为UWP应用，在Windows 10 S模式下，这些应用也能利用设备进行挖矿。

赛门铁克表示，他们已经向微软通报这一情况，微软方面已经下架相关应用，如果仍有用户在使用这些应用，建议立即卸载。

八款应用具体名单如下：

