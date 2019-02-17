CNBC克莱默：我相信英伟达股价已触底，颓势将扭转

据国外媒体报道，美国财经网站CNBC股评人吉姆·克莱默(Jim Cramer)表示，投资者可以相信，英伟达在发布乐观的业绩报告后股价已经触底，原因有如下几个。

第一，英伟达首席执行官黄仁勋对该行业的展望。他在财报发布后的电话会议上非常简单地说:“世界需要更多的计算。”

克莱默接受"Mad Money "采访时表示，"这句简单的话，是我相信英伟达最终能扭转颓势的主要原因。"

几个月来，英伟达的股价大幅下跌，主要原因是加密货币挖掘的崩溃、中国游戏市场的放缓以及数据中心的建设速度低于预期。

此外，由于英伟达的客户似乎不需要那么强大的处理能力，英伟达最新显卡的销量还没有达到惊人的水平，而英伟达的前景似乎相当黯淡。该显卡采用的是英伟达专有的下一代技术——图灵架构(Turing architecture)。

克莱默说，但“财报电话会议最大的主题是，市场即将正常化，首先是在游戏领域，然后是数据中心。加密货币挖掘市场的繁荣不会卷土重来——这是英伟达业务从悬崖上跌落的首要原因。但像人工智能、机器学习或自动驾驶这样的高性能产品仍在不断渗透，我认为英伟达是这些市场的领导者。”

为什么英伟达如此肯定?首先，数据中心对经济不那么敏感，所以英伟达认为建设项目迟早会“重新上线”。

英伟达还表示，“《堡垒之夜》和其它免费多人游戏的人气出现爆炸式增长，这意味着对它们的图形处理器的需求将增加。”值得注意的是，这些游戏是免费的，所以英伟达相信未来会有更多的玩家。“戴尔、惠普和联想正在开发下一代图灵平台。这就是三巨头。他们认为中国经济不会进一步放缓，因为中国是一个增长型经济体。现在距离加密货币崩溃已经过去一年多了，所以他们有足够的时间来处理多余的库存。”

克莱默称他支持英伟达的乐观看法还有一个主要原因。

“我们为什么要相信他们？很简单，因为英伟达不是一家手机半导体公司。它不是苹果的供应商。它的产品周期是独一无二的，只有AMD才真正具有可比性，AMD也差不多也触底，因此它的股价也出现了类似的上涨。”

所以，当投资者决定是否要加入时，克莱默希望他们记住这位首席执行官一句简洁的话:“世界需要更多的计算。”

他表示:“我们知道，英伟达在推动提高计算能力方面是正确的。”“这就是我认为股市能够反弹的原因，但我也认为，你需要小心，不要过于乐观。”

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