雷军：小米9拥有Game Turbo游戏模式，充分发挥骁龙855性能

IT之家2月17日消息 今天，雷军在小米9的“微博发布会”上相继公布了小米9正面渲染图和业内最大超线性扬声器，现在雷军又正式公布了小米9的Game Turbo游戏模式，称可以充分发挥骁龙855性能。

据介绍，小米9的Game Turbo游戏模式可以智能感知游戏复杂场景，实时调度系统资源，有效避免卡顿。在游戏中还能呼出游戏工具箱，可以看到实时CPU, GPU 使用率和帧数，能够在不离开游戏的前提下，快速回复消息，查找游戏攻略，还有息屏挂机。

雷军还表示，小米9玩游戏开启显示增强功能，提升了迷雾、夜景、草丛、林地的画面对比度，更快发现敌人。大家可以根据自己的喜好选择明亮或者鲜艳的画面。官方还为不同的游戏定制了音效参数，音乐类游戏外放更加震撼；吃鸡类游戏带上耳机脚步声更加清晰，能够听声辨位提前预判附近敌人的位置。当你和队友进行语音交流的时候，能够通过环境音降噪，降低游戏背景音对语音通话的干扰。

雷军还表示网友感兴趣的话，可以发个和友商旗舰高压力对比的帧率曲线，看来雷军对小米9的游戏性能信心满满。

IT之家之前曾报道，小米9 骁龙855安兔兔跑分达到了387851分。骁龙855是800系列近年来最大幅度的一次升级，不仅是最新的7nm工艺制程，CPU更是拥有“超级大核”，主频高达2.84GHz，单核性能跃升45%。



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