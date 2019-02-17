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我国发现远古“鸭嘴兽”龙：距今2亿4千多万年

2019-2-17 22:35:51来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家2月17日消息 根据央视新闻的报道，近日，我国湖北地区首次发现了2个远古“鸭嘴兽”龙化石，他们是与现生鸭嘴兽具有相似捕食方式的海生爬行动物化石，距今2亿4千多万年。

根据央视的介绍，发现的远古“鸭嘴兽”龙化石其实是早三叠世的卡洛董氏扇桨，他们的头部和捕食方式与鸭嘴兽极为相似，研究人员称这是鸭嘴兽式捕食方式在爬行动物中首次发现。

据悉，之前研究人员还在湖北地区发现了湖北鳄、鱼龙等史前海洋爬行动物，这些发现对于研究现代海洋生态系统形成过程具有重要意义。

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