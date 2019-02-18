特斯拉加州工厂又发生火灾：未影响到汽车生产

IT之家2月18日消息 据外媒报道，当地时间17日晚，特斯拉位于加州弗里蒙特的工厂发生火灾，事故发生在该公司存放一些危险材料的室外区域。

据特斯拉消防队副队长的介绍，虽然特斯拉内部有自己的消防队，但周六发生的火灾是由当地消防局扑灭的，并调用了危险品处理小组。他表示，“目前这起火灾不会对公众构成威胁，危险品处理小组正在紧密监测大气和火灾情况。”特斯拉方面也证实，此次火灾没有员工受伤，也不会影响汽车生产。

特斯拉加州这一工厂此前就有频繁发生火灾的历史，去年4月油漆喷涂车间发生一起重大火灾，这起火灾导致该公司暂时停止了电动汽车的生产。火灾导致特斯拉两台喷漆机器人被烧毁，损失超过100万美元。去年8月份，该工厂的临时厂房又发生了另一起火灾，当时工厂外的纸板堆首先着火，随后一个回收区和一个储水设备着火，火势一度威胁到了附近的建筑物。

这起最新火灾发生时，特斯拉正在加州职业安全与健康部门面前为自己的工作场所安全记录进行辩护。今年1月，加州职业安全与安全管理局对特斯拉处以3万美元的罚款，理由是该公司涉嫌在其“GA4”生产线上违反了6项不同的工人安全规定，其中包括在建造“GA4”露天设施之前未获得许可证等。

“GA4”是特斯拉工厂临时搭建的新总装生产线。这条生产线承担了Model 3大约20%的总装工作，并且在质量管理上和特斯拉既有的“GA3”产线采用了统一标准。特斯拉计划对这些指控提出上诉。