LG称自家可折叠手机已做好充足准备，但现在发布为时过早

IT之家2月18日消息 据外媒koreatimes报道，LG在去年上半年推出了G系列智能手机，在下半年推出了V系列手机。不过，LG表示将在今年2月25日至28日举行的MWC同时推出V50 ThinQ 5G和G8 ThinQ智能手机。

“最新的V系列智能手机将支持5G网络，而G系列智能手机将成为优质的LTE（4G）智能手机产品，“LG总裁兼移动通信（MC）部门和家庭娱乐（HE）部门负责人Kwon Bong-seok在首尔LG科学园的新闻发布会上表示。此前他一直担任LG电视业务负责人，在2018年11月被任命为（移动通信）MC部门的双重角色，以LG改变陷入困境的智能手机业务。

虽然LG竞争对手如三星电子和华为将推出可折叠智能手机，但Kwon表示现在发布它还为时过早。

“在1月份的消费电子展期间，LG推出了可卷曲电视。这是一项先进技术。我们已经考虑了在推出5G智能手机时同时发布一款可折叠智能手机，但我们决定不生产它，”Kwon说。“LG在智能手机业务中的主要问题是重新占据原本的市场地位。考虑到这种情况，LG推出可折叠智能手机还为时尚早。在技术方面，我们将根据消费者对可折叠智能手机的反应，已做好充分准备。“

换句话说，LG 可以在发布G8 ThinQ和V50 ThinQ的同时发布一款可折叠手机，但考虑到LG近期的状况，LG决定暂时“搁置”。