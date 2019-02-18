小米9要涨价？看看网友们怎么说

IT之家2月18日消息 小米9是小米和红米“分家”之后的首款旗舰产品，分家之后，红米将继续专注极致性价比，而小米将进一步冲击高端。

对分家后的小米而言，小米9的意义显得非常重要，因此雷军也是不顾成本的为其堆料，比如闭环马达、6P镜头、所有版本采用第五代屏幕指纹、第六代康宁大猩猩玻璃等等。

相应的，小米9似乎也无法保持前代2499元的起售价，昨天下午，雷军在微博上宣布了小米9将涨价的消息，称小米9肯定比小米8贵不少，特别希望大家的理解，对此，雷军表示，小米9的制造和研发成本，绝对不便宜，期待我们卖到特别便宜的价钱，完全做不到。同时，小米依然会坚持小米价值观：同样品质和性能的产品，我们每款产品，价钱都厚道。

在IT之家《票说：小米9售价4000+，买不买？》投票文章中，截稿之前，小米9售价4000+考虑购买的网友为19.68%( 2867票)，不考虑买占多数，为53.27%( 7760票)。

在雷军宣布小米9涨价消息的微博上，已经有超过1万多人的留言，不少用户对小米9涨价的消息发表了自己的看法，有网友对此表示理解，称“理解理解，嫌价高可买红米”、“卖到3000以上也能接受，还能给留出价格空间给米8”，也有网友表示“学生党以后很难用到小米旗舰了”、“高于3000就拜拜”。

从评论来看，大部分网友可以接受2999元——3499元这个价位，也就是说，相比小米8，评论区里的部分网友可以接受小米9涨价300——800元。对于小米9而言，这个涨价空间已经是非常大了。当然，也有网友不介意4000元档，但这有一个前提——产品要对得起价格。

手机产品定价也是一门学问，如果产品贸然定价过高，而产品又无法支撑起价格，那么消费者和市场会给厂商一记响亮的耳光。

从雷军不断预热的微博来看，雷军对小米9信心满满，再加上成本的提升，小米9涨价也是板上钉钉的事情，只是具体能涨多少，还得等到发布会了。