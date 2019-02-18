三星S10/S10+上手视频曝光

IT之家2月18日消息 今日，多个数码博主曝光了一段三星S10/S10+的国外小哥的上手视频，我们来看一下吧。

视频中的三星S10系列型号显示为S10 Plus，不过根据IT之家此前的报道，三星法国官方显示三星S10系列的三款手机名称分别为S10e、S10、S10+，网上爆料的三星S10 5G版本并没有在该网站出现。

综合爆料，本次S10发布会将推出三款新品，包括：S10、S10+以及S10e。其中，S10、S10+是上代S9系列的升级机型，而S10e相当于S10 Lite，其定位类似苹果iPhone XR，主打年轻消费者。

外观方面，S10采用后置三摄，正面右上角打孔，双侧曲面屏设计；而S10e后置双摄，正面同样采用右上角打孔，边框更宽，且没有曲面屏；S10、S10+外观基本一致，仅在前置摄像头以及尺寸上有所区别。S10+正面右上角打孔采用前置双摄，而S10为单摄。

核心规格方面，S10系列全家族搭载骁龙855、Exynos 9820处理器，S10+最高提供12GB+1TB内存组合。

此外，今日早间，IT之家报道了三星S10+皇帝版国行售价的爆料，根据爆料，S10+的内存为8GB起步，拥有8+128GB、8+512GB、12+1TB版本，后两者售价分别为9000元、10000元。

以下为三星S10/S10+s上手视频截图：



