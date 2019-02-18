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雷军曝小米9更多细节设计：Dark Mode 深色模式、彩色息屏显示等

2019-2-18 14:54:11来源：IT之家作者：沧海/实习责编：沧海/实习评论：

IT之家2月18日消息 小米9发布在即，雷军也在微博上频频预热小米9的新特性。除了小米9的硬件配置之外，小米创始人@雷军 刚刚在微博刚公布了小米9系统层面上的新特性。

动态壁纸

小米9锁屏会随着时间的变化，壁纸也跟着变化，点亮屏幕就像拉开窗帘看天色，雷军表示这是小米9新增的根据时间自动变换的动态壁纸

彩色息屏显示

OLED屏幕有个非常重要的特性，全黑的点几乎不耗电，可以息屏可以显示一些重要信息。小米9新增了彩色息屏显示功能，可选不少漂亮的图案，有的样式也根据当前时间变化。

Dark Mode 深色模式

小米9采用 AMOLED屏，支持深色模式。深色设计将会非常省电，因为这是AMOLED屏幕特性，深色模式界面相比原有的浅色界面，省电最多可达83%（极限的理论数字）。

2月15日晚间，雷军放出了小米9的跑分——387851分。雷军表示，骁龙855是800系列近年来最大幅度的一次升级，不仅是最新的7nm工艺制程，CPU更是拥有“超级大核”，主频高达2.84GHz，单核性能跃升45%。

目前，雷军已经在微博公布了小米9的两个配色——全息幻彩紫全息幻彩蓝；同时小米9探索版官方图也被曝光了出来。

综合目前的消息来看，小米9系列采用了最新的7nm高通855处理器，三星AMOLED全面屏，内置屏幕指纹，电池3500mAh，支持27W快速充电。售价方面，据可靠消息源称，小米9标准版售价3499元起，而透明探索版则将4999元起跳。

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关键词：雷军小米9

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