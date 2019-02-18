《阿丽塔：战斗天使》终极预告发布：卡梅隆亲自揭开面纱

IT之家2月18日消息 詹姆斯·卡梅隆历时十余年打造的《阿丽塔：战斗天使》终于要在2月22日上映了，这部万众瞩目的科幻片让影迷们也是期盼了好几年，而卡梅隆本人也在中国独家的终极预告片里亲自揭开了它的面纱。

今日卡梅隆亲自为中国独家终极预告片揭开神秘面纱，他将于今日参加《阿丽塔：战斗天使》的中国首映礼活动。终极预告释放了更多全新镜头，除了对阿丽塔的前世今生做了进一步描述之外，激燃到爆的动作戏更是连续触发，备受影迷关注的天坠之战也曝光更多细节，令人无限期待。

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目前，该电影票房在全球位列全球第一，在41个国家与地区成为票房冠军，上周国际市场获得5600万美元，累积已获得9430万美元，超过《头号玩家》同期票房 。影片在视效方面带来的震撼更是令无数影迷“墙裂”推荐，票房竞争后劲十足。

《阿丽塔：战斗天使》改编自日本漫画家木城幸人的经典漫画《铳梦》，由卡梅隆的好友的罗伯特·罗德里格兹执导。卡梅隆早在2007年就已经买到了《铳梦》的拍摄版权，但是因为要继续拍摄《阿凡达2》的原因，该部影片的拍摄一再被推迟，直到他的好友罗伯特·罗德里格兹接手，才让这部可能无限延期的电影最终跟各位影迷们见面。

《铳梦》分为三部，他所创作的第一部是关于整个世界观的构想和描绘，讲述的是整个铳梦的核心所在，因此电影《阿丽塔：战斗天使》所讲述的内容大致也是从第一部中摘选的部分。

《阿丽塔：战斗天使》是卡梅隆筹备了十余年的科幻电影梦，影片中不仅有精彩纷呈的打斗场面，以及气势恢弘，让人大开眼界的科技都市，就从整个世界观的角度和发展方向上看，就足够吸引各位影迷了。

一起在2月22日的电影院里碰面吧。