华为启动首个5G火车站建设：明年上海虹桥站全覆盖

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IT之家2月18日消息 据媒体报道，华为官方和上海移动今日宣布，上海虹桥火车站启动建设5G网络，这将是首个采用5G室内数字系统建设的火车站，据了解，5G智慧火车站建成后，将实现利用5G技术进行4K超高清安检和高清视频通话等功能。
据了解，上海移动与华为拿出的方案是5G DIS，这是当前业界唯一可商用的5G室内产品。
目前华为在全球170个国家开展业务，已经签署了30个5G商用合同，5G基站全球发货超过2.5万个。
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