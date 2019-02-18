内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

华为启动首个5G火车站建设：明年上海虹桥站全覆盖

2019-2-18 15:32:09来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家2月18日消息 据媒体报道，华为官方和上海移动今日宣布，上海虹桥火车站启动建设5G网络，这将是首个采用5G室内数字系统建设的火车站，据了解，5G智慧火车站建成后，将实现利用5G技术进行4K超高清安检和高清视频通话等功能。

据了解，上海移动与华为拿出的方案是5G DIS，这是当前业界唯一可商用的5G室内产品。

目前华为在全球170个国家开展业务，已经签署了30个5G商用合同，5G基站全球发货超过2.5万个

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为5G

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有