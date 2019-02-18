微星发布Trident X、Infinite X Plus主机：最高配i9-9900K+RTX 2080Ti

IT之家2月18日消息 据今日日本媒体消息，微星日前更新了一系列主机产品，搭载了Infinite、Trident系列主机，推出了Infinite X Plus、Trident X Plus两款新品，搭载了最新的9代i9处理器、RTX“图灵”显卡，将先一步在日本开售。

Infinite X Plus

Infinite X Plus主机提供3套配置，最高配Infinite X Plus 9SF-289JP为i9-9900K（8核16线程）+RTX 2080Ti，配备32GB DDR4-2666内存（16GBx2），存储配置为512GB M.2 SSD+2TB HDD，内部采用了微星的Silent Storm（静音风暴）系统。

该系列中配Infinite X Plus 9SE-290JP搭载i9-9700K+RTX 2080，内存为16GB DDR4-2666（8GB×2），存储配置为512GB M.2 SSD+2TB HDD。

低配的Infinite X Plus 9SD-291JP搭载 i9-9700K、RTX 2070显卡，内存为16GB DDR4-2666（8GB×2），存储配置为512GB M.2 SSD+1TB HDD。

该系列主机税前价由高到低为399800日元（24464元人民币）、299800日元（18345元人民币）、269800日元（16081元人民币）。

Trident X Plus

Trident系列是微星的紧凑级游戏主机产品。该机搭载i7-9700K、RTX 2070显卡，采用英特尔Z390芯片组，搭载16GB DDR4-2666内存（8GB×2），该机存储配置为256GB M.2 SSD+1TB HDD。

该机税前价格为269800日元（16510元人民币）。