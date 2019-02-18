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林斌公布小米9透明版真机照

2019-2-18 16:18:05来源：IT之家作者：沧海/实习责编：沧海/实习评论：

IT之家2月18日消息 刚刚，小米联合创始人、总裁@林斌_Bin 在微博公布了小米9透明版的真机照。从照片背后的圆圈中间的“闪电”来看，不出意外小米9透明版支持无线充电。

今日午间，小米官方放出了《阿丽塔：战斗天使》终极预告片，预告片中，小米9透明版手机首次官方亮相

视频中，小米9透明版采用了类似小米8透明探索版的设计，后壳全透明，能看到机身的内部结构，相比小米8透明探索版，小米9透明版内部结构有了较大的变化，比如骁龙855处理器下方的神秘银色圆盘，视频中该圆盘还能转动。

2月15日晚间，雷军放出了小米9的跑分——387851分。雷军表示，骁龙855是800系列近年来最大幅度的一次升级，不仅是最新的7nm工艺制程，CPU更是拥有“超级大核”，主频高达2.84GHz，单核性能跃升45%。

目前，雷军已经在微博公布了小米9的两个配色——全息幻彩紫全息幻彩蓝；同时小米9探索版官方图也被曝光了出来。

综合目前的消息来看，小米9系列采用了最新的7nm高通855处理器，三星AMOLED全面屏，内置屏幕指纹，电池3500mAh，支持27W快速充电。售价方面，据可靠消息源称，小米9标准版售价3499元起，而透明探索版则将4999元起跳。

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关键词：小米9.透明版林斌

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