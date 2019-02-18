猎豹傅盛：更看好人脑和人工智能并存的结构

2月18日下午消息，在2019亚布力中国企业家论坛第十九届年会上，猎豹移动董事长兼CEO傅盛提到，科技没有善恶之分，人类应该有智慧来运用科技作为工具改善我们的社会。

他认为，今天的人工智能，本质上是实现了用户在传统场景、线下场景语音的交互服务，使得过去实体经济和互联网经济出现了差别最大的一环，实体经济是没有数据驱动的，或者数据丢失得非常厉害，现在通过人脸识别、语音服务，把过去互联网的搜索完成了在传统场景的构建。

“我个人会更看好人脑和人工智能并存的一种结构，除非我们把人脑所有的理论基础都搞得很清楚，而且能够完全模拟。而今天所谓神经网络模型是从数据上去模拟，不是从神经元的本质结构上去模拟。”傅盛表示，今天人工智能还是建立在大量数据计算消耗上，像人机接口，人脑和人工智能互相结合的社会，每个人可能都挂一个“暗知识”。

傅盛表示，作为一个人工智能行业从业者，还是坚持相信往后看10年、20年，我们人类应该会感谢人工智能这波技术革命，因为它毕竟会在接下来的10到20年，把人类从很多现在从事的繁重工作解放出来，让每个人有足够的时间来阅读、提升、寻找自己的灵魂。

此外，傅盛还认为有些物理的基础定律是突破不了的，今天的人工智能是依赖大量的数据和巨大算力的基础上完成的，其实和人脑的机制不一样。当它要有足够多的数据能够让它超越我们的时候，那个时候它是否能成长到那一天，可能也是一个问题。