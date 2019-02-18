vivo iQOO手机宣布大招！第六代屏幕指纹来了

IT之家2月18日消息 2月12日，vivo官方正式宣布了“iQOO手机”，iQOO的读音是/aɪkuː/，中文谐音也就是爱酷。iQOO旗下的首款手机将在近期内发布，最近这两天，iQOO也不停的预热新机。
对于iQOO的诞生，行业内普遍认为这将会是一部高端性能旗舰手机，而采用骁龙855处理器则继续印证了之前的猜测。iQOO官方微博也暗示，骁龙855也仅仅是一个“小优点”。
刚刚，iQOO宣布“急速开启第六代屏幕指纹”，也就是说，iQOO新机将采用第六代屏幕指纹技术。
值得一提的是，在今天腾讯体育的NBA全明星赛直播上，iQOO手机首次亮相。
根据主持人展示的手机实物，全新的iQOO手机采用三摄像头设计，背面为蓝色。在手机背面左下角有iQOO品牌logo。另外，手机背部并无开孔，iQOO手机应该也是支持屏幕指纹识别。根据此前的信息，iQOO首款手机将搭载骁龙855处理器，支持NFC功能。另外有博主爆料称，iQOO还将支持12GB或10GB大内存。
作为vivo旗下的新机，iQOO搭载第六代屏幕指纹技术并不意外，vivo对屏幕指纹的探索最早可以追寻到2016年，从2016年起，vivo就开始了对全面屏多种形式解锁方案的深入探索。
vivo屏幕指纹发展历程：
一年前，vivo带来了全球首款量产的消费级屏幕指纹版手机（vivo X20 Plus屏幕指纹版），紧接着，2018年3月份，vivo发布X21手机，同时完成了屏幕指纹的百万级量产。
2018年6月份，vivo NEX第三代屏幕指纹技术发布，在硬件规格上传感器巨大改变，体积更小，性能更强，指纹图像精度提升了50%，解锁速度提升了10%。
2018年9月份，X23发布，第四代屏幕指纹技术升级了F/1.5超大光圈和720dpi超高分辨率的指纹传感器，同时还带来了“屏幕指纹DSP加速技术”。
2018年年底，搭载“第五代光电屏幕指纹”NEX双屏版发布，采用了f/1.2超大光圈、125.8°超大广角的3P镜头，亮屏状态下的解锁速度再次提升15%-20%。
2019年1月份，vivo发布的APEX 2019概念机带来了全屏幕指纹技术解锁，在屏幕的任意一个区域，轻轻按压指纹都能完成解锁，无论是准确率还是速度表现非常出色，几乎达到了商用级别。