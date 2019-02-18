vivo iQOO手机宣布大招！第六代屏幕指纹来了

IT之家2月18日消息 2月12日，vivo官方正式宣布了“iQOO手机”，iQOO的读音是/aɪkuː/，中文谐音也就是爱酷。iQOO旗下的首款手机将在近期内发布，最近这两天，iQOO也不停的预热新机。

对于iQOO的诞生，行业内普遍认为这将会是一部高端性能旗舰手机，而采用骁龙855处理器则继续印证了之前的猜测。iQOO官方微博也暗示，骁龙855也仅仅是一个“小优点”。

刚刚，iQOO宣布“急速开启第六代屏幕指纹”，也就是说，iQOO新机将采用第六代屏幕指纹技术。

值得一提的是，在今天腾讯体育的NBA全明星赛直播上，iQOO手机首次亮相。

根据主持人展示的手机实物，全新的iQOO手机采用三摄像头设计，背面为蓝色。在手机背面左下角有iQOO品牌logo。另外，手机背部并无开孔，iQOO手机应该也是支持屏幕指纹识别。根据此前的信息，iQOO首款手机将搭载骁龙855处理器，支持NFC功能。另外有博主爆料称，iQOO还将支持12GB或10GB大内存。

作为vivo旗下的新机，iQOO搭载第六代屏幕指纹技术并不意外，vivo对屏幕指纹的探索最早可以追寻到2016年，从2016年起，vivo就开始了对全面屏多种形式解锁方案的深入探索。

vivo屏幕指纹发展历程：