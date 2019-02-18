“移动花卡”来了：48元/月，花呗延后还款5天

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IT之家2月18日消息 花呗和中国移动合作推出了新卡——“移动花卡”。新卡套餐48元，用户可以选择办新卡或者换套餐。“移动花卡”拥有6大生活福利，其中包括花呗延后还款至少5天以及虾米音乐180天会员。
“移动花卡”的六大生活福利包括：花呗延后还款至少5天、花呗便利店月卡满10减2元、虾米音乐会员180天，饿了么满30元减3元，花呗短信提醒服务以及支付宝账户安全险。
“移动花卡”套餐的具体内容尚未公布，官方称正式的开始办理时间为2月底。
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