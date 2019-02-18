快手获2019年央视元宵晚会直播版权

IT之家2月18日消息 据快手官方微博的消息，快手获授权将在快手App上全程直播2019央视元宵晚会。此前快手已经直播了2019央视春节联欢晚会，据悉，直播2019央视元宵晚会也是双方合作的内容之一。

快手表示，正月十五晚上20：06 ，观众可以上快手App，在快手星闻（元宵晚会直播）【快手ID：kuaishouxingwen】全程观看今年的元宵节晚会直播。

快手官方还表示，未来将充分发挥技术优势，通过短视频+直播传递节日正能量。