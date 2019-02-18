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骁龙210后继有U？外媒曝高通正研发QM215移动平台

2019-2-18 19:21:30来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家2月18日消息 德国媒体Winfuture.de的爆料达人Roland Quandt今日爆料称，一个名为高通QM215的新ARM移动平台出现在了开发人员平台的导入/导出数据库中。

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这不禁让人联想到了高通经典的入门级处理器骁龙210和骁龙212，前者搭载1.1 GHz四核心CPU。但据此次的爆料信息，新曝光的芯片产品可能会在“骁龙（Snapdragon）”系列之外推出，可能主要面向底层的智能手机产品。目前关于QM215的信息较少，应该具有4核心，集成1.3GHz CPU，650MHz GPU。QM215与骁龙410骁龙425密切相关，可能会使用部分这些旧款CPU产品的技术。

根据爆料，高通已经在对QM215进行工程测试，至少有一家著名智能手机制造商正在开发搭载该该芯片的设备。高通为开发人员提供了搭载1GB/2GB LPDDR3内存、16GB闪存，以及HD+分辨率（1440x720）LCD屏的配套设备，该设备也支持指纹识别。

报道称，此举显示出，高通希望为新一代低成本智能手机奠定基础，发力印度、南美和非洲市场，和联发科等厂商展开竞争。

目前，我们还无法证实该消息，该消息尚存在不确定性因素，甚至不排除是谣言。IT之家将继续关注该事件，并及时播报最新进展。

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关键词：高通骁龙210QM215

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