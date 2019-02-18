索尼新预告暗示21：9超宽屏Xperia手机：2月25日见

IT之家2月18日消息 先前的一些爆料信息显示，索尼即将发布一些搭载21：超宽屏的Xperia新手机。索尼Xperia官推今日发布了一个MWC 2019大会的预告，暗示了即将到来的这些形态新颖的新手机。

这则预告的前半段包含了多彩的光线变幻，和先前曝光的手机渲染图有些相似的感觉。在预告片的最后，画面显示了一个类似电影宽屏的画面，其中包括了 #SonyMWC 的话题标签。

索尼很可能是借此暗示即将发布的一系列21：9超宽屏手机。索尼先前申请了名为“CinemaWide”的商标，其大意为“电影宽屏”，很可能将用在这些新手机上。

先前的爆料消息显示，索尼有望在即将到来的MWC 2019上发布新一代“Xperia 10Z”手机（此前有消息称其为XZ4），其搭载超宽“带鱼屏”、骁龙855处理器。该机没有采用屏幕指纹技术，而是用上经典的侧面指纹，搭载LPDDR4X 6GB RAM+64GB/256GB ROM。

▲Xperia 10Z（XZ4）

其他方面，Xperia L3，以及Xperia 10和10 Plus（此前说法称Xperia XA3和XA3 Plus）。索尼在预告中宣布，其MWC发布会时间为欧洲中部时间2月25日上午8:45（北京时间为25日下午）。