网信办：集中查处一批违法色情赌博网站，注销账号99万余个

IT之家4月19日消息 网信办今日宣布今年一月以来在全国范围内开展网络生态治理专项行动，集中查处一批违法违规色情、赌博和占卜网站，注销违法违规账号99.6万余个。

下面是网信办的公告：

今年1月以来，为集中整治淫秽色情、低俗庸俗、暴力血腥、恐怖惊悚、赌博诈骗、网络谣言、封建迷信、谩骂恶搞、威胁恐吓、标题党、仇恨煽动、传播不良生活方式和不良流行文化等12类负面有害信息，国家网信办在全国范围内开展网络生态治理专项行动。截至4月15日，累计清理相关有害信息8206.4万余条，注销违法违规账号99.6万余个，关闭、取消备案网站2084家。

近期，国家网信办会同有关部门，进一步加大对网络赌博特别是境外赌博通过网络渗透以及利用“线上租友”进行色情、淫秽、诈骗等活动的打击力度，依法从严查处一批违法违规网站。根据举报线索并经初步核实，爱宅网、久草在线、樱桃直播、布小星直播、天天漫画、极客金属、皇庭娱乐城、福利嘉宝等网站存在传播色情、赌博信息和“线上租友”等问题，安康网、七非免费电脑算命、最星座、八岔子戗盘网、中国起名网等占卜网站存在未依法备案、备案信息不实、导向严重偏差等问题。这些网站破坏网络生态，危害未成年人身心健康，损害社会公共利益，影响极为恶劣。对此，国家网信办按照属地管理原则，指导江西、贵州、河南、湖北、上海、海南、黑龙江、江苏等地网信办严肃查处相关网站违法违规行为，对问题严重的依法采取关停措施。

国家网信办有关负责人强调，网络生态治理是一场持久战、攻坚战，必须坚持标本兼治、综合治理，切实维护广大网民特别是未成年人身心健康。各地网信部门要切实履行属地管理责任，深入推进网络生态治理工作，确保责任到位、措施到位、落实到位，依法从严查处淫秽色情、赌博诈骗等违法违规网站，加强对“线上租友”、算命占卜网站的规范管理，引导其积极弘扬社会主义核心价值观，努力营造良好网络生态环境。