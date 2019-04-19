路人视角行摄香港：IT之家小编和vivo X27 Pro相处的27小时

多图预警！

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4月16-18日，vivo开展了X27 Pro“行摄香港27小时”旅拍活动，IT之家受邀参与了本次活动。大家对X27系列手机已经比较熟悉了，IT之家也相继发布了两款手机的评测，感兴趣的小伙伴可点击《vivo X27 Pro评测体验：颜值之外，还很能打》、《vivo X27首发评测体验：不“发烧”，但真好用》了解更多。

和X27相比，X27 Pro变化最大的就是外观部分，vivo的设计师们从大自然变幻莫测的色彩中汲取灵感，最终在前沿科技和奇幻自然的不断碰撞下，呈现精巧胜过天然制成的天工之物。vivo X27 Pro通过白母贝和黑珍珠两款配色，向消费者实力诠释了什么是“五彩斑斓的黑”好“五光十色的白”。

作为X27系列的高端担当产品，X27 Pro还拥有“4800万广角夜景三摄与3200万超高像素自拍”，凭借着超广角、夜景、超级HDR等功能，像小编这样不怎么会拍照的直男也能随手拍出好看的照片。

vivo X27 Pro“落秋”滤镜▲

（注：上传图片均有压缩，另有少部分图片有进行添加滤镜、裁剪处理，如无特殊说明，均为X27 Pro直出样张。）

第一天的第一个上午，我们来到了香港石澳，石澳是香港岛南岸的半岛，面向南中国海。石澳景色优美，环境清静，周星驰的《喜剧之王》便拍摄于此，不过略感遗憾的是，拍摄的第一天石澳就下起了雨，因此活动的不少时间都是在“躲雨”中度过。另一处遗憾的地方是《喜剧之王》电影里的星爷撩妹张柏芝倚靠的那棵树正在“装修”，显然不适合拍照。

不过淅淅沥沥的小雨多少也给照片增添了几分意境，这个保持着传统风貌的小渔村无时无刻不在向我们展示着它原始的魅力，小编用手里的X27 Pro随后一拍就能拍出大片，而X27 Pro所具备的大广角更是为拍摄锦上添花。

大广角拍摄▲

大广角拍摄▲

vivo X27 Pro“落秋”滤镜▲

石澳之旅结束之后，紧接着我们来到了赤柱，和石澳一样，赤柱也是香港的一个景色秀丽的沿海小镇，其位于浅水湾的东方，石澳的西方，充满异域风情。

赤柱有着阳光海滩、独特的建筑，充满了中西文化融洽的风格，不过很有意思的是，IT之家发现赤柱海滩上的沙子明显要比石澳海滩的更粗一些，有没有小伙伴解释一下这是为什么？

逛完了赤柱之后，我们紧接着又来到了香港，薄扶林村是香港一个历史悠久的乡村，已有三百多年的历史。

和香港的高楼林立、车水马龙形成鲜明对比，薄扶林村居住着香港岛最早的原居民，是一个非常古老的村落，这里的房子高低起伏、密密麻麻，紧凑的让人透不过气，据了解，薄扶林村已经被世界历史遗迹基金会列入2014年世界遗迹的观察名单。

两倍变焦▲

“肖全”滤镜+2倍变焦▲

大广角+肖全滤镜▲

大广角▲

大广角▲

“刘雯”滤镜▲

白天拍摄完石澳、赤柱和薄扶林村之后，傍晚我们来到了香港太平山顶。

香港太平山顶是香港最高点，海拔554米，位于香港岛西北部，香港最受欢迎的名胜景点之一。在这里，你能看到层层叠叠的摩天高楼，特别是到了晚上，维港两侧的高楼风光更是一览无遗。

天公作美，到了傍晚，下了一天的小雨终于停了下来，山顶的浓雾也已散尽，此时此刻维多利亚港的醉人夜景就在你眼前。

vivo X27 Pro超级夜景拍摄的影像不仅细节丰富，而且质感出色，能够毫无保留地将眼前繁华又璀璨的一幕定格下来。同时，vivo X27 Pro搭载的2.9μm超大单像素夜视摄像头，还能带来效果震撼的曼妙夜景视频。

超级夜景▲

专业模式拍摄▲

专业模式拍摄▲

专业模式拍摄▲

超级夜景▲

拍摄活动第二天，我们来到了彩虹村，这里鲜亮的色彩装点与几何建筑陈列已经成为香港最近几年来最受欢迎的拍照地点。

下午我们又来到了南丰纱厂，位于荃湾的南丰纱厂也是近两年来香港新晋网红打卡地，非常适合文青的小情侣们来走走拍拍。

肖全滤镜▲

X27 Pro“肖全”滤镜▲

最后：

准确的说，小编在IT之家整个编辑部的拍照水平并不算出色，因此小编更愿意用这句“路人视角行摄香港”来作为这篇文章的标题，在本次活动中，小编还特意备了一台索尼微单，但实际上，从拍摄第一天开始到活动结束，小编就没动过这台索尼微单。

从另一个角度来看，vivo X27 Pro已经满足了笔者大部分的拍摄需求，4800万像素主摄、1300万像素超广角镜头、代表行业最高水准的2.5cm超级微距、超级逆光、超级夜景、夜视摄像头、3200万超高像素自拍等特色拍照功能在旅行中都既实用又好用，可以满足用户在不同环境、不同场景均能产出好看照片的拍照需求。

vivo X27系列手机面向更多的是普通消费者，他们对相机的参数或许只是一知半解，更多的是要“随手就能拍出好照片”，而事实上，vivo X27 Pro已经做到了。

更多旅拍图：

vivo X27 Pro超微距拍摄▲

vivo X27 Pro超微距拍摄▲

vivo X27 Pro超微距拍摄▲

超级夜景拍摄▲

vivo X27 Pro“肖全”滤镜▲

vivo X27 Pro大广角模式▲

X27 Pro两倍变焦▲

注：下组图均有包括但不限于添加滤镜、裁剪、色彩等后期调整。更多的，是借助于vivo X27 Pro的拍照优势，更进一步的表现拍摄图片所带来的主题思想。